Velika reševalna akcija uspešna: hudo poškodovana jamarka že v UKC-ju (FOTO)

Jamarko, ki je bila vseskozi v nezavesti, so morali v dramatični intervenciji reševati z miniranjem. Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli. Napori so bili nadčloveški, a Ana je zdaj na varnem. Po poročanju 24ur je njeno zdravstveno stanje nespremenjeno, kar pomeni, da je še v nezavesti, a se odziva na dražljaje.

Kako je potekalo reševanje

»Bili so že na poti iz jame, plezali so ven, ko se je zgodilo. Nezavestna je obvisela na vrvi. Štirje jamarji so jo spustili na tla, jo sneli z vrvi in jo takoj dali v položaj nezavestnega, jo oskrbeli, eden pa je splezal ven in obvestil Jamarsko reševalno službo,« nam med intervencijo po zelo težki jamarski nesreči, ki se je v soboto zgodila v Vranjedolski jami v bližini Cerknice, pove Damjan Šinigoj, podpredsednik Jamarske zveze Slovenije in eden prvih jamarskih reševalcev, ki je bil pri ponesrečenki. In doda: »To je zagotovo eno najbolj zahtevnih jamarskih reševanj, še huje je kot tisto lani v jami Primadona, ko smo kar 40 ur reševali tolminskega jamarja. Brutalno ozki rovi so, ogromno blata, mraz, vse je mokro in spolzko. A vsaj ponesrečenkino stanje je ves čas stabilno, čeprav je vseskozi v nezavesti.«

Z eksplozivom širili rove

Skupina šestih jamarjev Jamarskega društva (JD) Rakek se je v skrivnostni kraški svet, poln jam in brezen v bližini našega največjega presihajočega jezera, v soboto zjutraj odpravila z namenom, da bi raziskala še neraziskano jamo. A v ozkem rovu, 100 metrov pod zemljo, se je okoli 18.30 nad 33-letno jamarko Ano odkrušila skala in ji priletela na glavo. Njene poškodbe so zelo hude, a so njeni sojamarji in kasneje reševalne ekipe ves čas skrbele, da njeno življenje ni bilo ogroženo.

Nesreča se je zgodila, ko so bili že na poti iz jame. FOTO: Jamarska reševalna služba

Reševalna akcija se je začela ob 19.45, ko so se začeli pred jamo zbirati prvi reševalci, zdravstvena ekipa, oskrbovalna ekipa in minerji; ti so nato vso noč in še skoraj ves včerajšnji dan z eksplozivom širili jamo, da so okoli 18. ure zvečer sploh lahko začeli reševanje ponesrečenke.

V eni najbolj tehnično zahtevnih intervencij Jamarske reševalne službe doslej je sodelovalo več kot 100 jamarskih reševalcev in pripadnikov drugih služb, aktiviran je bil štab Civilne zaščite občine Cerknica, ki je reševalcem nudil vso potrebno podporo, vseskozi je bila v pripravljenosti tudi helikopterska ekipa na Brniku, da bi lahko takoj priletela po ponesrečenko.

Da je ne bi zeblo, so ji pripravili bivak. FOTO: Jamarska reševalna služba

Če bi morala poškodovana jamarka v jami ostati dlje in bi bila potrebna operacija, so pripravili celo načrt za 'malo operacijsko dvorano' in videopovezavo z zdravniško ekipo v zdravstveni ustanovi.

Nadzorovali vitalne funkcije

»Vse, kar premoremo slovenski jamarji, imamo danes tu, saj je intervencija res zelo zahtevna,« nam je med počitkom po nočni akciji razložil podpredsednik JZS. V soboto ob pol polnoči se je namreč začel skozi ozke rove z ekipo prebijati do ponesrečenke, ob 5.30 zjutraj, ob prvem svitu, se je vrnil iz nje. Spremljal je namreč minerce, ki so si morali najprej ogledati, kako bodo širili jamo, da bodo lahko ponesrečenko varno in na nosilih prenesli ven. Še pred miniranjem so po jami vse do kraja nesreče napeljali sistem vox, to je jamarski telefon, da lahko vseskozi brez težav komunicirajo z zdravniško ekipo. Šinigoj se je nato včeraj, ko so minerji končali svoje delo, spet odpravil do ponesrečenke in pomagal pri njenem transportu na površje.

Utrujeni jamarski reševalci med intervencijo FOTO: Črt Piksi

Do jamarke Ane so se med prvimi prebili člani jamarske medicinske reševalne ekipe, to so zdravnica Tina Bizjak, medicinska sestra Ema Jenko in medicinski tehnik Samo Milanič. Poleg njih so bili ves čas pri ponesrečenki še trije jamarji, medtem pa so jih oskrbovale posebne ekipe. Ponesrečenki so ves čas nadzorovali vitalne funkcije in bili na zvezi z zdravniško ekipo zunaj jame, predvsem pa so morali poskrbeti, da je ohranjala toploto. Že takoj po nesreči so jo zavili v astro folijo in ji postavili improvizirani šotor, vso noč pa sta jo s svojimi telesi ogrevala dva jamarja, eden od njiju je Anin brat.

Šest ur za premik iz jame na plan

Včeraj okoli 16. ure pokličemo vodjo Jamarske reševalne službe (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije Walterja Zakrajška. »Minerci so pravkar končali širjenje jame in pot za reševalce je odprta. Stanje ponesrečenke je nespremenjeno, torej stabilno, in po konzultaciji z zdravnico je pripravljena na transport iz jame. Računamo, da bo od takrat, ko bodo jamarski reševalci prišli do nje, potrebovali še najmanj šest ur, da jo bomo lahko varno prinesli iz jame,« je povedal.

Podpredsednik JZS Damjan Šinigoj: »Pogoji za reševanje so bili brutalni.« FOTO: Črt Piksi

Ko ga povprašamo, ali je med to dolgotrajno intervencijo kdaj življenje ponesrečenke viselo na nitki, nam, poln optimizma, pove, da so iz rova, kjer je ležala ponesrečenka in med miniranjem skoraj en dan čakala na njeno reševalno ekipo, ves čas prihajale spodbudne novice, da je z njo, glede na globino jame in težke poškodbe, ki ji jih je prizadejala skala, zelo dobro in da je njeno stanje ves čas stabilno. »Kakor je sprva vse precej slabo kazalo, zdaj lahko vendarle rečem, da vse kaže, da se bo za ponesrečenko dobro končalo in da jo bomo lahko v predvidenem času premaknili na površje in jo prepustili nadaljnji zdravstveni oskrbi,« je dejal Zakrajšek. Okoli 19.30 nam še pove, da gre vse po načrtu in da se ponesrečenko že pripravlja za izvlek iz jame, dostavili so ji še dodatne zaloge kisika. »Morda bomo reševalci za zajtrk že doma, a najbolj pomembno je, da ponesrečenko spravimo z rešilnim avtomobilom do Cerknice, nato pa jo bo helikopter odpeljal do ljubljanskega UKC.«