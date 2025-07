Alarmi za točo so se prižgali! Tu je verjetnost za njen nastanek največja

Po lepem dopoldnevu in zgodnjem popoldnevu so naše kraje ponovno zajele nevihte. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je na svoji spletni strani prižgala tudi alarme za točo. Ob 19.50 je bila največja verjetnost za njen nastanek v Ljubljani z okolico, Podravju, Spodnjem Posavju, Savinjski, na Gorenjskem ter Koroškem.

Verjetnost za točo danes ob 19.50. FOTO: Arso

Kje je trenutno največja verjetnost za nastanek toče, lahko vidite v spodnji animaciji.

Zvečer in sprva ponoči bodo predvsem v severnih in severovzhodnih krajih krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal severnik. Zjutraj se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Kako kaže?

V torek bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa že nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija.

V sredo se bo pooblačilo, že zjutraj bodo v severnih krajih možne padavine. Čez dan bo dež s posameznimi nevihtami zajel večji del Slovenije. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, osvežilo se bo. V četrtek bo dopoldne dokaj sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V petek bo sončno s svežim jutrom.