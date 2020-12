Velika kuharica razkriva svoje skrivnosti

Ime Lenarta je ponesla po Sloveniji in v svet.

V veliki kuharski knjigi je zbrala kar 600 receptov.

»Ta gesta pomeni zelo veliko, tako za kraj kot za župnijo,« je ponosen župnik Marjan Pučko.

Preverjeni so in praktični, zato so tudi slika prehranskih navad Slovencev.

Ob prazniku občine Lenart v Slovenskih goricah, ki ga praznujejo prav na god zavetnika sv. Lenarta 6. novembra, so najvišje občinsko priznanje – naziv častna občanka – namenili rojakinji, sestri, ki kot redovnica živi na Brezjah. »S svojim predanim delom, pogumom, ponosom, kulinariko in zglednim redovniškim življenjem je ponesla župnijo in občino Lenart v Slovenskih goricah v številne domove po vsej Sloveniji in sosednjih državah. Ob tem poslanstvu pa je tudi predano služila vrednotam krščanskega življenja,« je med drugim zapisano v obrazložitvi.Sestra Nikolina Rop, njeno rojstno ime je, izvira iz Lormanja pri Lenartu, v širšem slovenskem prostoru pa se je uveljavila kot izjemna poznavalka slovenske kulinarike. Priprava jedi jo je prevzela, zato je odšla že pri 16 letih v svet po kuharsko znanje, in sicer v Šentrupert pri Velikovcu na Koroško, kjer je nekaj let tudi delala. Potem je vstopila v red šolskih sester in tam leta 1975 začela pripravljati kuharske tečaje, najprej v Repnjah pri Vodicah in nato na Brezjah.V začetku 90. let prejšnjega stoletja je začela pisati tudi recepte za tednik Družina. Ker so bili preprosti in uporabni, je bilo zanimanje zanje vedno večje. Družina jih je najprej izdala v šestih knjigah, leta 2008 pa je 550 receptov združila v zajetnejšo kuharsko knjigo, sledila je še dopolnjena izdaja kuharice s kar 600 recepti. Že 15 let na radiu Ognjišče pripravlja oddajo Kuhajmo s sestro Nikolino, kjer poslušalcem deli nasvete iz bogate zakladnice kuharskega znanja. »Sestra Nikolina nadaljuje tradicijo izdajanja slovenskih kuharic, ki se je začela z. To je tudi začetek slovenskega neverjetno bogatega kuharskega izrazoslovja. Recepti so preverjeni in praktični, zato so tudi slika prehranskih navad Slovencev,« je zapisal etnolog, dr.Avtorica je na vseh postajah svojega življenja – Velikovec, Celovec, Repnje, Zemun v Srbiji, Rim, Ljubljana, Brezje –poskrbela za odlično hrano, tudi ko je bila kuharica pri apostolskem nunciju v Republiki Sloveniji msgr.. Še nedavno je vodila gospodinjske tečaje, za katere je vladalo takšno zanimanje, da so bila vsa mesta zasedena za nekaj let vnaprej.»Letos obhaja 70-letnico življenja in 50-letnico redovnih zaobljub. Ob vsem je prispevala tudi k promociji Slovenskih goric, župnije in občine Lenart,«je častni občanki hvaležen lenarški župan mag.. Lenarški župnikpa je povedal: »Ta gesta pomeni zelo veliko, tako za kraj kot za župnijo. Pomeni, da župnija in občina zelo dobro sodelujeta, pa tudi da se dejanja in dobra dela župljanov, občanov poznajo na občinski ravni in da tudi občina zna videti dela naših župljanov po Sloveniji.« Sestra Nikolina je že tretja častna občanka Lenarta iz cerkvenih vrst, pred njo sta ta naziv prejela upokojeni mariborski nadškofin prejšnji župnikV župniji so letos zaradi omejitev žegnanjsko in zahvalno nedeljo praznovali brez druženja, to so prestavili na poznejši čas, in takrat bodo zaznamovali vse obletnice: 60-letnico duhovniške in 40-letnico škofovske službe nadškofa Krambergerja ter 70-letnico življenja in 50-letnico redovnih zaobljub sestre Nikoline. »Pandemija koronavirusa je preprečila javno praznovanje lenartovega. Naš občinski in župnijski zavetnik je med drugim zavetnik zapornikov, zato ima ob sebi upodobljene odprte zaporniške okove. Koronavirus nas je trenutno zaprl v okove bolezni. Sv. Lenart je reševal jetnike, zato se v teh dneh tudi mi obrnimo na našega občinskega in župnijskega zavetnika sv. Lenarta, naj nas reši okovov koronavirusa,« je bil slikovit župnik Pučko.