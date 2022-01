Bolezen v UKC Ljubljana zdesetkala osebje, kaj bo s pacienti

Zdravstveni zavodi so se zaradi ogromnega povečanja okužb s koronavirusom znašli v veliki kadrovski stiski. Številke obolelih med zaposlenimi se vsak dan povečujejo. In čeprav so denimo v UKC Ljubljana že sprejeli tudi dodaten ukrep in na delo kličejo tudi tiste asimptomatske delavce, ki so zaradi visokorizičnega stika v karanteni, je pomanjkanje delavcev že alarmantno.

Kot so nam sporočili iz naše največje bolnišnice UKC Ljubljana, je med zaposlenimi 338 okuženih s covidom, 115 pa jih je v karanteni. Med okuženimi je 50 zdravnikov, 182 zaposlenih v zdravstveni negi, 106 ostalih. V karanteni je 15 zdravnikov, 60 zaposlenih v zdravstveni negi, 40 ostalih.

Poleg bolniških odsotnosti zaradi covida beležijo seveda tudi druge odsotnosti iz dela. »Oddelki so še odprti, se pa situaciji prilagajamo vsak dan sproti. Za zdaj drugih ukrepov še nismo sprejeli,« so sporočili iz službe za odnose z javnostmi.

Kadrovska stiska tudi v šolah

Naraščanje števila odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom ali karantene povzroča težave tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Nekatere šole so zato začasno prešle na izobraževanje na daljavo. V ostalih zavodih se vzgojno-izobraževalno delo še vedno izvaja v igralnicah in učilnicah, kar pa zahteva veliko prilagoditev, razumevanja in iznajdljivosti.