Velika je razlika med dolenjskimi in prekmurskimi Romi

Znani upokojeni pomurski policist, ki ga je v zadnjih letih celo Pomurje in vsa Slovenija spoznala po prostovoljstvu in humanosti, prijatelj Boris, čigava vsaka beseda je dobro premišljena preden je izgovorjena, kar pomeni, da povedano drži kot pribito, nam je razlagal, kako se je v jutranjih urah v vročem koncu junija, na bencinskem servisu srečal z Romi iz romskega naselja Pušča pri Murski Soboti. Eden od njih je pristopil do Borisa in mu dejal 'neka bi rad gučo s tebof' (nekaj bi rad govoril s teboj, op.p.).

»Vprašal sem ga, a rabiš kaj? Ne, je odgovoril. Spremljamo te kako se dosti ukvarjaš z dobrodelnostjo. Tudi mi Romi bi hoteli pri tem sodelovati. Bili smo zaposleni v Avstriji, zdaj smo v pokoju. Znamo delati vsa dela od zidarije, krovstva, elektrike do fasad. Vse, razen keramike. Kdaj boš 'nucal' nas' pozovi'. Z veseljem bomo pomagali. Samo te prosim objavi, da tudi Romi pomagamo. Našteval mi je, kje in komu vse so pomagali. Kar nekaj od družin, kjer so pomagali jih poznam. Jim je pa krivo, da tega nihče nikjer ne omeni. Smo se dogovorili, da bodo tudi oni vključeni v prostovoljne in dobrodelne akcije, katerih je po nedavnem neurju na Goričkem še veliko potrebnih,« nam je razlagal Boris.

Dodal je, da v času, ko beremo, slišimo in gledamo grozovite primere početja romske populacije na Dolenjskem, nikakor ne smemo metati vse Rome v isti koš. »Lahko smo zadovoljni, da so Romi v Prekmurju integrirani, da se vključujejo v družbo. Kar je plod dolgoletnega dela romskih predstavnikov, občin, prebivalcev, predvsem pa medsebojno povezovanje. V naših krajih romski otroci obiskujejo vrtce in šole, veliko njih je pridnih učencev, se zaposlujejo ali doma ali v sosednji Avstriji. Je veliko uspešnih športnikov, zlasti nogometašev, glasbenikov in glasbenih skupin. Kdaj pa kdaj prihaja do kakšnih izgredov, a do tega prihaja v vsaki civilni družbi,« pove naš sogovornik, ki dodaja: »Neprimerljiva je razlika med Romi v Prekmurju in Romi na Dolenjskem, kjer je že vrsto vrsto let krivo več dejavnikov, da je stanje tako kot je.«