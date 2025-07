Velika iskalna akcija v Ljubljani: na terenu tudi službeni psi in policijski helikopter (FOTO)

Policijska uprava Ljubljana je na spletni strani opisala potek 24-urne iskalne akcije, ki se je – zahvaljujoč usklajenosti in predanosti vseh sodelujočih – končala srečno. Ljubljanske policiste je namreč v nedeljo okoli 22. ure poklicala občanka in sporočila, da pogreša svojo 86-letno mamo. Pogrešana se je okoli 14. ure odpravila na sprehod in se do večera ni vrnila domov.

Nemudoma po prijavi so bile na kraj napotene patrulje Policijske postaje Ljubljana Bežigrad, ki so skupaj s policisti iz drugih enot ter ob usmerjanju Sektorja uniformirane policije in OKC PU Ljubljana začele intenzivno iskanje in zbiranje obvestil.

Policisti so skupaj z gasilci in občani pregledali vse bližnje poti in lokacije, kjer bi se pogrešana lahko zadrževala, pri čemer so se trudili zajeti čim večji teren, tudi s pomočjo drona, ki so ga upravljali policisti. Kljub obsežnim naporom, natančnemu pregledu terena in neprekinjenemu delu do poznih nočnih ur pogrešane osebe v nedeljo žal niso našli.

Visoke temperature oteževale iskanje

V ponedeljek zjutraj se je iskanje nadaljevalo z okrepljenimi silami. V akciji so poleg številnih policistov sodelovali tudi vodniki službenih psov, gasilci, pripadniki lokalnih gasilskih društev in številni prostovoljci iz lokalnega okolja. Posebej zahtevne razmere, predvsem zaradi visokih temperatur in zahtevnega terena, so še dodatno otežile potek iskanja.

Ključno vlogo pri uspešnem zaključku akcije je odigralo opazovanje iz zraka. Med preletom območja s helikopterjem Letalske policijske enote je policist PP Ljubljana Moste na travniku pod sabo opazil osebo. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, ki so potrdili, da gre za pogrešano gospo.

Po 24 urah so jo našli in rešili

Kljub težkim vremenskim razmeram ter dolgotrajni izpostavljenosti soncu in vročini je bila gospa živa in brez težjih poškodb. Po več kot 24 urah na prostem je bila uspešno rešena in predana v nadaljnjo oskrbo zdravstvenim službam.

»Uspešna iskalna akcija je rezultat strokovnega, usklajenega in predanega dela vseh sodelujočih – policistov različnih enot, vodnikov službenih psov, Letalske policijske enote, gasilcev in številnih prebivalcev okoliških krajev, ki so se nesebično odzvali na poziv k pomoči. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, ki se je ponovno izkazalo za neprecenljivo. Je dokaz zavedanja, da je človeško življenje na prvem mestu,« še sporočajo z ljubljanske policijske uprave.