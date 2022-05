Lanska zima in pomlad sta bili usodni za kar dve zelo priljubljeni planinski postojanki. Februarja je v požaru zgorela Mozirska koča na Golteh, aprila pa prav tako do tal še planinski dom na Osankarici. Dve leti prej, novembra 2019, je požar zajel Frischaufov dom na Okrešlju, že oktobra 2017 pa je zgorel Kocbekov dom na Korošici. Uničujoča serija požarov je marsikomu dala misliti, da ne gre za naključje, ampak da jih nekdo podtika. Malo prej so jo obnovili Savinjčani so 24. februarja lani zvečer le nemočno pogledovali proti Goltem, kjer so nočno nebo razsvetlili močni ognjeni zublji. Osemin...