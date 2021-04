Velika akcija: gasilci ujeli 28 pobeglih telic (FOTO)

Gasilci so nad Ptujem reševali telice. FOTO: 112 Ptuj

Medtem ko so gasilci z območja Ptuja na veliko noč imeli opravka z velikem požarom, saj je v Ločiču pri Trnovski vasi zgorela piščančja farma, tamkajšnji požrtvovalni in pogumni fantje in dekleta niso počivali niti na velikonočni ponedeljek.Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da so gasilci PGD Grajena in PGD Ptuj ob 8.31 na Mestnem Vrhu v občini Ptuj s pomočjo domačinov ujeli 28 pobeglih telic. Za to so jim lastniki goveje farme gotovo bili zelo hvaležni.Že nekaj časa pa telico pogrešajo lastniki iz Vadarcev. Nesrečna žival se je morda zatekla v gozdove v okoliških vaseh (Beznovci, Domajinci, Topolovci ipd.).