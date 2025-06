Velik preobrat pred napovedano enourno stavko: to je tik pred zdajci sporočil Petrol

V družbi Petrol so se odločili, da ukrep enournega zaprtja vseh prodajnih mest danes med 12. in 13. uro, ki je bil sprejet kot odziv na zaostreno regulacijo cen, prekličejo, so sporočili v izjavi za javnost.

»Če je resnični namen regulatorja in odločevalcev znižanje maloprodajne cene naftnih derivatov za potrošnike, potem je potreben razmislek o znižanju dajatev države, saj so le-te najvišje v regiji (še posebej v primerjavi s Hrvaško),« še sporoča Petrol.

Zapisali so še, da uprava družbe poziva odločevalce k argumentiranemu in s strokovnimi podlagami podkrepljenemu dialogu, s katerim bi vzpostavili vzdržno regulatorno okolje za vse trgovce z naftnimi derivati. Kot še dodajajo, z dialogom želijo doseči odpravo škode za vse trgovce z naftnimi derivati, ki jo povzroča sedanji regulatorni okvir.

Zaprli prodajna mesta po državi

Družba Petrol je sicer za danes napovedala, da bo med 12. in 13. uro zaradi uredbe o regulaciji cen goriv protestno zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. V družbi so že v ponedeljek začasno zaprli prodajna mesta Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Ta bodo zaprta, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje, so napovedali.

Spor prinaša težave za oddaljene lokalne skupnosti

Združenje občin Slovenije je na vlado naslovilo poziv, v katerem opozarja na resne posledice spora med vlado in družbo Petrol zaradi nove regulacije cen goriv. »Spor najbolj zadeva majhne in oddaljene lokalne skupnosti ter prinaša negativne posledice lokalnim skupnostim,« so poudarili. Združenje je strani pozvalo k dialogu.

SDH svari pred gospodarsko škodo

SDH pa meni, da mora uprava Petrola svoje nestrinjanje z ukrepi regulacije komunicirati argumentirano z relevantnimi deležniki, nikakor z ukrepi, ki škodujejo njihovim strankam, družbi in lastniku.

»Če bosta uprava in nadzorni svet družbe Petrol izvajala oziroma dopuščala nepotrebne poslovne ukrepe, ki povzročajo škodo družbi Petrol, bo SDH primoran z namenom zaščite interesov delničarjev in preprečitve nastajanja gospodarske škode uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva,« so še navedli v sporočilu za javnost.

Breznik objavil račun s Petrola

Poslanec SDS Franc Breznik je v ponedeljek na facebooku delil besedilo, ki ga na novem na račune tiskajo na Petrolovih prodajnih mestih. »Danes je družba Petrol zaprla 40 bencinskih servisov v zaradi neznosnih dajatev na gorivo v času vlade Roberta Goloba. To so danes napisali tudi na izdane račune. Jasno je, da je največji talec te vlade podeželje, ne pozabimo tudi zapiranje poštnih poslovalnic, trgovin...« je zapisal ob fotografiji.

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je v oddaji Marcel ostro obsodila ravnanje družbe Petrol ter se zavzela, da bi morali prevladovati interesi skupnosti in ne parcialni interesi kapitala. »Želim si, da ne bi zmagoval pohlep,« je dejala.