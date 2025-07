Obsežen požar pri Gornji Radgoni: dve osebi huje poškodovani, pol milijona evrov škode

Ponoči je v naselju Lastomerci pri Gornji Radgoni izbruhnil obsežen požar, ki je zajel gospodarsko poslopje in povzročil izjemno gmotno škodo. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 1.55 ure zjutraj, na teren pa je bila napotena množica gasilcev iz več društev.

Gasilci so bili obveščeni o požaru ob 1.55 uri, ko so se ognjeni zublji že razširili po velikem gospodarskem objektu. V intervenciji je sodelovalo več gasilskih društev. Požar jim je do jutra uspelo njim omejiti.

V tragediji sta bili poškodovani najmanj dve osebi, ki sta vdihnili večje količine dima, medtem ko sta poskušali rešiti živali iz ognjenega objekta.

Oba poškodovana so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na našem portalu slovenskenovice.si