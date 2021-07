Veliki porast okuženih s koronavirusom v Sloveniji

V četrtek so ob 1.686 PCR-testih odkrili 116 okuženih. Za primerjavo: včeraj jih je bilo 99, kar pomeni, da se je število okuženih povečalo kar za 17 odstotkov. Delež okuženih je znašal 6,9 odstotka (6,7 odstotka).V bolnišnicah je 30 covid bolnikov (+1), intenzivno zdravljenje jih potrebuje devet (+1).Pojavnost virusa v zadnjih 14 dneh, preračunana na 100.000 prebivalcev, znaša 46 (včeraj 43,4). To pomeni, da smo korak stran od tega, da nas črtajo z zelenega seznama in uvrstijo na oranžnega. Več o tem v članku: Slovenija kmalu ne bo več zelena?