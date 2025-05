Velik poklon radovljiškim policistom! Ste videli, kaj so naredili med jutranjo patruljo? (FOTO)

PU Kranj poroča o plemenitem dejanju radovljiških policistov. Ti so pred dnevi med jutranjo patruljo priskočili na ranjeni postovki – majhnemu sokolu, ki je ob cesti obnemogla zaradi poškodovane peruti in ni mogla poleteti. Previdno so jo ujeli in jo nato predali pristojnim službam.

»Veseli smo, da dobro okreva. Hvala občanu za klic in policistom za hiter ter srčen odziv,« so ob tem še dodali kranjski policisti.