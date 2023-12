Velik minus na RTV, na drugi strani pa tako visoke plače nekaterih (FOTO)

Dogajanje na RTVS že precej časa spremljajo mediji; od menjave vodstva do poročil o slabem finančnem položaju javnega zavoda, odpuščanja in ukinitve nekaterih delov programa, nazadnje še morebitne ukinitve Simfoničnega orkestra RTVS. Za zdaj ni znano, kakšna bo dolgoročna rešitev za RTVS, ki bi ji omogočila rentabilno poslovanje.

Je pa pred dnevi vlada za letošnje in prihodnje leto Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zagotovila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti – za letos dodatnih pet milijonov evrov, prihodnje leto pa 10 milijonov evrov. Od vodstva zavoda pa pričakujejo, da bo aktivno pristopilo k reševanju stanja.

RTVS je imel do oktobra 7,2 milijona evrov izgube, letošnje leto pa naj bi po ocenah končali z 10,5 milijona evrov izgube.

Če bi dvignili RTV-prispevek

Prejšnji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je bil jasen: možnosti sta dve, to sta prenova sistema financiranja RTV Slovenija ali krčenje obsega dejavnosti, ki jih izvajajo. Že takrat so opravili izračun, da bi le uskladitev RTV-prispevka z inflacijo, to bi pomenilo dvig z 12,75 evra na 14,49 evra, za proračun RTV pomenilo 13 milijonov več prihodkov. Zdajšnja uprava RTV Slovenija – predsednik je Zvezdan Martić – se ne zavzema za dvig RTV-prispevka, čeprav v isti sapi dodajajo, da se ta ni usklajeval z rastjo inflacije že 12 let in »bi verjetno bil potreben razmislek o ustreznosti višine tega prispevka ali o drugačnem modelu financiranja«. Več o tem preberite tukaj.

Zavod v rdečih številkah, plače nekaterih pa zelo visoke

Program bodo morali v prihodnjem letu krčiti. Ni še znano, na katerih področjih se bo to zgodilo. Kot poroča Siol.net, naj bi se v primerjavi z načrtom za letos ob nespremenjenem številu zaposlenih za več kot 5,2 milijona evrov povišali stroški dela, kar je ob napovedanem krčenju presenetljivo. Pri tem še ni upoštevana uskladitev plač, o kateri se z vlado pogajajo sindikati javnega sektorja.

Še bolj presenetljive pa so visoke plače nekaterih v zavodu, ki se mu finančno slabo piše. Poglejte spodnji razpredelnici, ki ju je delila znana televizijska voditeljica Eugenija Carl.

Najvišjo plačo ima po tem seznamu odgovorni urednik UPE Radijski program za italijansko narodno skupnost Aljoša Curavić, na drugem mestu je odgovorna urednica UPE Regionalni televizijski program Mojca Petrič Bužan, na tretjem mestu Mirjana Lovrič Magyar, odgovorna urednica UPE Televizijski program za madžarsko narodno skupnost.

Po podatkih iz novembra lani je med bolje plačanimi tudi novinarka in voditeljica Odmevov Rosvita Pesek, ki je takrat prejemala 5.124 evrov bruto mesec.

Ukinjanje oddaj in odpuščanje?

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o ukinjanju oddaj, med drugim Tarče in Panorame. Da bi se Tarča poslavljala, so na RTV zanikali, glede Panorame pa tega niso eksplicitno dejali, temveč le, da programsko-produkcijski načrt (PPN) še ni pripravljen. Več o tem preberite tukaj. Poročali smo tudi, da razmišljajo o ukinitvi Simfoničnega orkestra RTVS. Tukaj preberite, kaj je o morebitni ukinitvi zapisala violončelistka Tanja Babnik, ki je članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija od leta 1991.