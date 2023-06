Velik jubilej etnografskega muzeja: od gležnja mumije do zobotrebca

Slovenski etnografski muzej (SEM) je te dni proslavil 100-letnico delovanja. V prazničnem letu bodo odprli več razstav in izdali številne publikacije, nov mejnik v muzejski zgodovini pa se je zgodil na dan praznovanja, in sicer z odprtjem nove stalne razstave Človek in čas. Obletnico so proslavili z bogatim celodnevnim dogajanjem za vse generacije, obiskovalci so imeli kar do 23. ure možnost prostega vstopa.

Na muzejski ploščadi je bilo živahno že od poldneva. Potekal je Rokodelski SEMenj, na katerem so se predstavili izbrani nosilci nesnovne kulturne dediščine ter rokodelci in oblikovalci, katerih izdelke je mogoče najti v trgovini SEM, na travniku pred kavarno so odprli panojsko razstavo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove konvencije, sledilo je strokovno srečanje nosilcev, strokovnjakov in predstavnikov ministrstva za kulturo, popoldansko druženje pa je bilo obarvano sproščeno in glasbeno. Na popotovanje Glasbe sveta je obiskovalce popeljala skupina Fake Orchestra, kolektiv, ki združuje vrhunske slovenske glasbenike in izvaja različne sloge popularne glasbe. Potovali so od Avstralije, Indije, Balkana, Afrike, Severne in Južne Amerike, pri tem pa seveda niso pozabili na slovenske ritme.

»SEM smo ljudje, varuhi dediščine že 100 let. Poklanjamo se preteklosti in postavljamo mejnike za prihodnost,« je povedal Matjaž Pikalo, ki je popestril dogajanje s svojo harmoniko Lojzko. FOTO: Barbara Reya

Spomini v publikaciji Prvih sto

Ker je SEM most, ki nas s pričevalnostjo zbranih predmetov venomer znova povezuje s preteklostjo in prihodnostjo, so odprli novo stalno razstavo Človek in čas, na kateri so predstavljeni predmeti, ki pričajo o oblačilni kulturi, kot je na primer rekonstrukcija noše iz Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske. Razstavo je pospremila izdaja publikacije Prvih sto. Predstavlja 100 predmetov, vsak pripoveduje neponovljivo zgodbo o svojem izvoru, izdelovalcih in uporabnikih ter o življenju v muzeju. Praznična je tako po vsebini, obsegu kot tudi po zunanjosti. Pri njenem nastajanju je sodelovalo 28 piscev: kustosi in restavratorji SEM, etnologinje in etnologi ter drugi strokovnjaki, ki so bili ali so še tako ali drugače povezani z delovanjem muzeja in so s spomini in razmišljanji ustvarili mnogotero podobo SEM.

Vsi so jih komaj čakali. Čompe, šestčlanska etno, jazz skupina s prepoznavnim vokalom Janeza Škofa, na bobnih Marjan Stanić, Neža Zinaić na violini, kitarist Silvo Zupančič, saksofonist Žiga Saksida in na klarinetu Jure Boršič. FOTO: Barbara Reya

Živi in odprti muzej

»Obletnica je priložnost, ko se lahko zazremo v bogato preteklost muzeja, od skromnih, a smelih začetkov, ko so muzejsko ekipo sestavljali ravnatelj, kustos in služitelj, do tega, da je danes SEM najstarejša in osrednja etnološka ustanova v Sloveniji z 11 kustodiati in številnimi podpornimi službami. Zaziramo se v prelomne dogodke v muzejski zgodovini ter hkrati ob praznovanju visokega jubileja postavljamo nove mejnike. SEM je živ in odprt muzej, ki svojo mednarodno umeščenost uspešno izkazuje tudi s sodelovanjem v različnih evropskih projektih,« je ob osrednji prireditvi Praznujmo skupaj! dejala direktorica muzeja Natalija Polenec, njenemu govoru pa se je pridružil državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan. Sledil je muzejski sprehod skozi čas z umetnikom Matjažem Pikalom in na koncu še težko pričakovani koncert zasedbe Čompe, tako da se je slavje sklenilo s petjem in plesom, kot se za praznovanje seveda spodobi.