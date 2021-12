Velik del Slovenije pobelilo, sneg ponekod povzročal velike težave (FOTO)

Napovedi meteorologov so se uresničile. Včeraj čez dan je snežilo na Gorenjskem in Koroškem, zvečer pa je pobelilo tudi osrednjo in južno Slovenijo. Danes bo sprva oblačno, podnevi se bo od severozahoda postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 °C.

Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih snegolomih po državi. Drevesa so se zvečer podirala v Mengšu, Ljubljani, Zagorju v Savi, Šmartnem pri Litiji, Ravnah na Koroškem in Žalcu. Malo po 21. uri je na Zasavski cesti v Ljubljani tovorno vozilo zdrsnilo z vozišča in nasedlo na bankini.

Idilična narava. FOTO: Karmen, bralka poročevalka

Pobelilo je tudi Ljubljano. FOTO: Aljaž, bralec poročevalec

V soboto bo delno jasno in zjutraj po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne se bo oblačnost na Primorskem zgostila. Jutranje temperature bodo od –6 do –1, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske do –10, najvišje dnevne na Gorenjskem in Koroškem okoli 0, drugod od 2 do 8 °C.

Sneg v Ljubljani. FOTO: Teja, bralka poročevalka

V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine. V južni polovici Slovenije bo po nižinah deževalo, v severni pa po večini snežilo. V nedeljo čez dan bo dež prešel v sneg v večjem delu notranjosti, na Primorskem bo zapihala burja.

