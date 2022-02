Veliki dan za izbrisane, država jim bo zdaj le ugodila

Predsednik republike Borut Pahor se bo v petek v svojem imenu in imenu države izbrisanim opravičil za nezakonito dejanje izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva, so sporočili iz predsednikovega urada. Predsednikovo odločitev so že pozdravili v Civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in Amnesty International (AI) Slovenije.

»Vse od ustanovitve našega društva je bilo opravičilo države prioriteta našega zavzemanja. Izbris je zagrešila oblast, zato potrebujemo opravičilo v imenu države. Zame osebno bo to moralna zmaga,« je zapisal predsednik Civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširović, ki bo poleg Pahorja v predsedniški palači v petek spregovoril na obeležitvi 30. obletnice izbrisa.

Opravičilo kot moralno zadoščenje

»Zahteva po opravičilu je bila tudi dolgoletna zahteva Amnesty International. Verjamemo, da bo za izbrisane opravičilo pomembno moralno zadoščenje,« so besede direktorice AI Slovenije Nataše Posel povzeli v sporočilu za javnost.

Kot so izpostavili, so bile posledice izbrisa strahotne, ljudje so izgubili zaposlitve ter socialno in zdravstveno zavarovanje, možnost izobraževanja, številni so bili izgnani in ločeni od najbližjih, ostali pa živeli pod vsakodnevno grožnjo izgona.

Ob tem so spomnili, da so Pahorja ob prihajajoči 30. obletnici izbrisa že pred časom tudi pozvali k uradnemu opravičilu v imenu države ter v ta namen lansko jesen sprožili tudi peticijo. Doslej jo je podpisalo več kot 2.100 ljudi, so navedli.

Iz registra izbrisanih več kot 25 tisoč ljudi

Obeležitev 30. obletnice bo v predsedniški palači potekala na predvečer obletnice izbrisa, ko so slovenske oblasti 26. februarja 1992 iz registra stalnih prebivalcev Slovenije protiustavno izbrisale 25.671 ljudi. Ustavno sodišče je leta 1999 in leta 2003 odločilo, da je bil izbris protiustaven. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2012 ugotovilo, da so bile izbrisanim kršene človekove pravice, in sicer pravica do varstva zasebnega in družinskega življenja in do učinkovitega pravnega sredstva ter prepoved diskriminacije, so spomnili v uradu predsednika republike.