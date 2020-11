V slovenskem morju so opazili čudovita brazdasta kita. Posnetek so objavili na strani Morigenos na facebooku. »Raziskovalci društva Morigenos smo danes na podlagi obvestila enega od slovenskih ribičev izsledili in opazovali dva brazdasta kita,« so zapisali.Brazdasti kit je druga največja žival na svetu in edini stalno prisotni vosati kit v Sredozemlju, v severnem Jadranu pa ga opazijo v povprečju na vsakih nekaj let. Brazdasti kiti na severni polobli zrastejo do 22,5 m in tehtajo 50 ton, njihovi vrstniki na južni polobli pa celo do 26 m in imajo 80 ton. Glavne grožnje tej vrsti v Sredozemlju so naleti hitrih ladij, podvodni hrup, kemično onesnaženje in mikroplastika.