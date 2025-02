Janša objavlja žalostne fotografije, medtem se velesili pogajata brez njih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je danes v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, je bil kritičen do pogovorov predstavnikov ZDA in Rusije v Savdski Arabiji ter jih označil za pogovore o Ukrajini brez Ukrajine.

Lavrov ima razlog za dobro voljo ZDA so naklonjene odpravi sankcij proti Rusiji, je po današnjem srečanju ameriške in ruske delegacije v Rijadu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ocenil, da Washington po pogovorih bolje razume stališča Moskve. Hkrati je poudaril, da Rusija v okviru morebitne prekinitve ognja nasprotuje namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajino.

Erdogan pa je dejal, da bi bila Turčija idealna gostiteljica mirovnih pogajanj o Ukrajini. Kot je dejal Zelenski, bi morala biti pogajanja za končanje vojne »poštena«, vključevati pa bi morala tako Ukrajino kot evropske države, vključno s Turčijo.

Janša odločno: V nobenem primeru Putinu ne smejo dovoliti trajno legalizirati ozemlja, ki ga je zasedel s silo

Na dogajanje v Savdski Arabiji se je odzval tudi šef slovenske opozicije. Janez Janša, ki je večkrat podprl boj Ukrajine in ob začetku ruske invazije tudi obiskal Kijev, je tako na omrežju X objavil fotografije pokopališč v Ukrajini.»Zaradi agresorja Putina in tudi zaradi licemerne levičarske politike EU in US je umrlo na sto tisoče Ukrajincev. Ukrajina nujno potrebuje čas za obnovo moči, reorganizacijo, modernizacijo in okrepitev oboroženih sil, politično stabilizacijo in neomajno, enotno podporo Zahoda tudi v dejanjih, ne predvsem besedah. Kakršnekoli taktične ozemeljske koncesije so lahko izključno odločitev Ukrajincev. V nobenem primeru pa se Putinu ne sme trajno legalizirati ozemlja, ki ga je zasedel s silo. Stalin je nekoč zasedel in priključil Litvo, Latvijo in Estonijo. Danes so to svobodne države. Noben agresorski avtokrat ni večen.«