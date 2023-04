Velenjčan dr. Verstovšek majorja Maistra povišal v generala (FOTO)

V prostorih Hotela Paka v Velenju je potekala 18. volilna skupščina Zveze društev general Maister (ZDGM), ki združuje 28 društev iz vse Slovenije. Eno dejavnejših, ki deluje v Šaleški dolini, so na predlog takratnega predsednika ZDGM mag. Milana Lovrenčiča ustanovili pred sedmimi leti ob močni podpori zdaj že pokojnega velenjskega župana Bojana Kontiča. Društvo zdaj vodi predsednik in direktor osrednje Knjižnice Velenje Drago Martinšek.

Šaleško društvo general Maister Velenje si vseskozi prizadeva, da bi širša javnost spoznala to pomembno poglavje v slovenski zgodovini in gojila vrednote domoljubja, ZDGM pa je ob sodelovanju domačinov tokratno skupščino pripravila ob stoti obletnici smrti nekdanjega Velenjčana dr. Karla Verstovška. Dogodka, na katerem so volili novega predsednika zveze, se je udeležil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, navzočim je izrekel dobrodošlico in jim čestital za dobro opravljeno delo.

Branil pravice Slovencev

Večinsko podporo za nov mandat je prejela dozdajšnja predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec. Podpredsedniki so Jože Berlec, Anton Božič, dr. Štefan Čelan, Roman Lorenčič, Vladimir Ovnič in Mojca Ževart, generalni sekretar je Rudolf Pfajfar in zakladnik Vinko Orehar. Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni Marjan Dolanc, Ivan Pristovnik in mag. Janez Tavčar, za člane častnega razsodišča pa Đuro Haramija, dr. Marjeta Humar in Vitko Roš. Bistvo delovanja zveze je ohranjanje lika in vsebine dejanj legendarnega vojaškega voditelja, generala Rudolfa Maistra - Vojanova (1874–1934), pesnika in borca za severno mejo.

Predsednica Zveze društev Rudolfa Maistra Slovenije mag. Lučka Lazarev Šerbec

Pred začetkom skupščine so si lahko udeleženci v Vili Bianca pod velenjskim gradom ogledali razstavo ob 100. obletnici smrti dr. Verstovška, predsednika Narodnega sveta za Štajersko leta 1918 in tesnega političnega sodelavca generala Maistra. Verstovšek, po rodu Starovelenjčan, je deloval kot politik, jezikoslovec in pedagog. Zaslužen je bil za ustanovitev slovenske Univerze v Ljubljani. Najbolj pa je bil znan po tem, da je vseskozi odločno branil pravice Slovencev in se upiral ponemčevalnemu pritisku ter preganjanju Slovencev. V ključnih trenutkih se je znal pravilno odločiti, kot leta 1918, ko je majorja Maistra povišal v generala. S tem mu je podelil potrebno vojaško avtoriteto nad vsemi četami, ki so po prvi svetovni vojni takoj razorožile nemško poveljstvo v Mariboru, vojaško zavarovale slovensko severno mejo in preprečile, da bi Spodnja Štajerska, Koroška in Prekmurje prešli pod tujo oblast.

Razstavo bodo iz Vile Bianca prestavili v Knjižnico Velenje.

Razstavo dr. Aleksandre Gačić Belej je načrtovalo Šaleško društvo general Maister Velenje, zelo nazoren prikaz življenja in dela dr. Verstovška pa bodo iz Vile Bianca, kjer je bil na ogled do 3. aprila, prestavili v Knjižnico Velenje. Po koncu skupščine so udeleženci položili cvetje k spomeniku dr. Verstovška v parku pred Vilo Bianca. Predsednik šaleškega društva Martinšek je povedal: »Za to razstavo smo se odločili zavedajoč se, kako je naš rojak s svojimi dejanji in modro politiko vplival na zgodovinsko dejanje, ko je imenoval majorja Maistra v generala. Ta je v času prevratniških dogodkov v letu 1918 s svojo avtoriteto in domoljubno politiko vplival na množični narodni odpor in s tem povrnitev velikega dela slovenskega ozemlja kot slovenskega narodnostnega območja. Del tega je pozneje odvzel plebiscit, še več pa je pripadlo takratni državi SHS. Pri vsem so bile pomembne nesporne zasluge našega rojaka dr. Verstovška, ki mu je tudi naše mesto dolžno izkazovati najgloblje spoštovanje, kot so doprsni kip in ohranjanje ter prenos poznavanja zgodovinskih dejanj na mlade.«

Ob 100. obletnici smrti Velenjčana dr. Karla Verstovška so pripravili razstavo o njegovem življenju in delu. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Avtorica razstave dr. Aleksandra Gačić Belej

Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva general Maister