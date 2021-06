Vedno plava z dvema nožema

Mesto penine in sejmov je te dni obiskal ultramaratonski plavalec Martin Strel. Z gostiteljem Brankom Klunom se je mudil tudi pri županu Stanislavu Rojku in dogovorili so se, da bo Dolenjec, ki že 13 let živi v ameriški Arizoni, sodeloval pri državni proslavi ob 30. obletnici osamosvojitve, ki bo v Gornji Radgoni 3. julija. Preplaval bo 30 kilometrov Mure za 30 let samostojne države. Trasa Ceršak–Gornja Radgona bo zanj tudi lažji trening v okviru priprav za novi veliki projekt – plavanje okrog sveta, ki ga čaka prihodnje leto. V Gornji Radgoni FOTO: Oste Bakal Strel se je ob obisku...