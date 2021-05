Vedno bolj ogrožena vrsta insektov

Kolikokrat v življenju ste se na sprehodu že ustavili ob živemu spomeniku? Eta Kamnik vam sedaj omogoča ogled živega spomenika, ki je za razliko od ostalih postavljen živim čebelam. Ideja projekta je izhajala iz Naturetine hvaležnosti do narave in tako so se v Eti z željo po sodelovanju obrnili na akterje v kamniški regiji, da bi skupno proslavljali svetovni dan čebel. S pomočjo Arboretuma Volčji Potok je z novo zasaditvijo nastal v tem parku živi spomenik. V pravi obliki čebele je sestavljen iz medovitih rastlin, ki pridnim delavkam omogočajo nabiranje nektarja in opraševanje.Od sedaj naprej je na voljo za ogled tudi vsem obiskovalcem arboretuma, ki bodo lahko na tabli ob živemu spomeniku prebrali uporabne informacije o pomembnosti opraševanja in delovanju čebel. Eta Kamnik si prizadeva za premišljen odnos do obvarovanja okolja in kot eno izmed vodilnih slovenskih podjetij živilske industrije o tem odgovorno ozavešča širšo množico ljudi.Več o tem si lahko preberte TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Eta Kamnik