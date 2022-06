Vedeli boste, kako globoko ste se potopili

Ni tako pomembno, kje boste letos preživeli počitnice, ampak to, da si boste »napolnili baterije«, počeli, kar boste želeli, in uživali v vsakem trenutku. Vseeno pa ne pozabite, da je poletje popolna priložnost, ko se spoprimemo s čim novim in ustvarimo čudovite spomine. Takšne, ki se jih bomo še dolgo spominjali z nasmeškom na obrazu.

Potopite se v nove dejavnosti

Poletje je popolna priložnost za dejavnosti na prostem. Vreme je na naši strani, da ne omenjamo lepot narave, ki nas vsakič očarajo. V takšnih okoljih je pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro popolna spremljevalka. Ponuja namreč natančno spremljanje več kot sto športov, med katerimi sta dva popolnoma nova. Skočite v vodo in se prosto potopite v morske globine ali izboljšajte zamah s palico za golf. Morda bo prav kateri od teh športov postal vaš nov najljubši! Ura je preizkušena, da tudi v slani vodi brez težav zdrži potop do globine 30 metrov. Meri globino potopa, njegovo hitrost ter vaše telesne funkcije ob potopu. Trdni materiali ohišja in zaščitno safirno steklo zagotavljajo tudi njeno odpornost na udarce in temperaturne razlike. Prepričani ste lahko, da bo zdržala vse dejavnike okolice, ki jim boste izpostavljeni.

Vas čudovite globine morja ravno ne mikajo in se raje zadržujete na kopnem? Nič hudega. V tem primeru vas vabimo, da preizkusite katero drugo športno dejavnost. Morda športni način golfa, ki s spremljanjem zamaha in lokacije med drugim oceni, kolikšna je verjetnost, da bo žogica pristala v luknjici.

FOTO: Huawei

Zanesljiva in elegantna poletna spremljevalka

Pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro ne odlikuje le izredna tehnologija, temveč tudi izredna estetika. Večja različica (46 mm) je čudovito in hkrati vrhunsko oblikovana s sodobnim pridihom ob upoštevanju tradicije prejšnjih generacij. Kakovost uporabljenih materialov je vidna že na prvi pogled. Močno in hkrati lahko ohišje iz titana z izredno lepim 3D-zaključkom je zasnovano, da vzdrži preizkus časa, medtem ko je zaslon zaščiten s plastjo safirnega stekla, trdnim skoraj kot diamant.

Še posebej unikatna je manjša (43 mm) ura, ki jo odlikuje ohišje iz keramike. Navdih zanjo so oblikovalci našli v Botticellijevi mojstrovini Rojstvo Venere, ki ga je opaziti v zlatem ali srebnem valovito oblikovanem robu okoli zaslona podobnemu robu školjke, na kateri stoji Venera. Majhna podrobnost, ki je uro spremenila v umetniško delo.

Za vsako uro sta na voljo dve različici. Pri večjem modelu lahko izberemo različico s fluoroelastomernim paščkom, ki je zaradi trpežnosti ter odpornosti na vodo in znoj primernejša za preživljanje prostega časa. Pašček iz titana pa je primernejši za bolj formalne priložnosti, saj boste z uro očarali okolico.

Ravno tako sta na voljo dve različici nove ženske pametne ure s keramičnim ohišjem. Seveda se ji najlepše poda pašček iz enakega materiala, ki pritegne veliko pogledov. Medtem pa je mehak in udobnejši usnjeni pašček primernejši za manj formalne priložnosti. Ko greste s prijatelji na večerjo ali med oddihom za konec tedna.

FOTO: Huawei

Uporabite jo za raziskovanje novih krajev

Če ne boste na počitnicah raziskovali popolnoma novih krajev, pa se boste morda podali vsaj na nove poti. Funkcija Pot nazaj vas namreč pripelje nazaj na izhodiščno točko. Dvopasovni in petsistemski sprejemnik signalov satelitskih sistemov GPS, Beidou, GLONASS, Galileo in QZSS določi natančno lokacijo ne glede na razmere. Obenem bo funkcija Pot nazaj dovolj veliko zagotovilo, da se med raziskovanjem neznanega okolja nikdar ne boste izgubili!

To pa še zdaleč niso vse funkcije, v katerih boste lahko uživali. Ko je nova pametna ura povezana s telefonom, na zaslonu prikazuje vremensko napoved. Vemo, da ni vedno natančna, a naj vas to ne skrbi. Nova ura je namreč opremljena z merilnikom zračnega tlaka (barometer), ki takoj zazna nepričakovan padec. Nenadna nevihta vas ne bo presenetila, kar je še posebej uporabno med pohajkovanjem po visokogorju. Če to še ni dovolj, vas morda prepričajo dinamične (med dnevom se spreminjajo) digitalne številčnice z animacijami sončnega vzhoda in zahoda, luninih faz in plimovanja. Torej cel kup informacij, zaradi katerih bodo letošnje počitnice nekaj posebnega.

Spremljajte zdravje in ostanite povezani

Pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro ponuja številne funkcije spremljanja zdravja, do katerih lahko vedno dostopate na zaslonu ure ali prek aplikacije Zdravje na pametnem telefonu. Sposobna je natančnega spremljanja srčnega utripa, nasičenosti kisika v krvi (SpO2), temperature kože, stresa in spanja. Nadgrajena tehnologija Huawei TruSeen 5.0+ z večjo natančnostjo 24 ur na dan spremlja srčni utrip. Medtem tehnologija TruSleep 2.0 spremlja faze, dihanje in srčni utrip med spanjem ter poda oceno kakovosti spanja za vsako noč posebej. Uporabnice se boste razveselile funkcije spremljanja menstrualnega cikla s pravočasnimi opozorili. Nova zdravstvena funkcija je snemanje elektrokardiograma, ki pa v Sloveniji trenutno še ni na voljo.

Ko smo že pri počitnicah. Naj vas ne skrbi, če pozabite doma napajalnik. Baterija večje različice z ohišjem iz titana zagotavlja 14-dnevno (8-dnevno v primeru zahtevne uporabe), medtem ko manjša keramična obljublja 7-dnevno (4-dnevno pri zahtevni uporabi) avtonomijo delovanja. Brezžično polnjenje je zdaj v primerjavi z urami prejšnje generacije hitrejše za kar 30 %, kar omogoča preprosto ohranjanje primerne ravni napolnjenosti baterije.

FOTO: Huawei

Čas je za nove spomine

Zaradi funkcij pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro vam bo letošnje poletje zagotovo ostalo v spominu. Narejena je namreč iz trpežnih materialov, ponuja več kot 100 športnih načinov, natančno spremljanje zdravja in kar je za nekatere najbolj pomembno, dolgo življenjsko dobo baterije. Čas je, da se končno spoznate z njo!

Pametna ura Huawei WATCH GT 3 Pro lahko deluje samostojno, vendar jo boste večinoma uporabljali povezano s pametnim telefonom. Pri tem je pohvalno, da je združljiva z vsemi napravami s sistemom Android ali iOS.

Povezan ekosistem naprav

Danes središče pametnega ekosistema velikokrat predstavljajo pametni telefoni. Na tem področju je Huawei v zadnjem času močno okrepil ponudbo, in sicer z modeloma Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket. Njima pa se pridružujejo še druge pametne naprave, ki olajšajo vsakdanje življenje. Najprej so tu pametni telefoni Huawei nova 9 SE, Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, ki jim sledijo še pametne ure serij Huawei WATCH GT 3 Pro, Huawei Watch GT 3 in Huawei Watch GT Runner ter monitorja MateView in MateView GT.

V VIDEU preverite zakaj so ure Huawei Watch GT 3 Pro resnično vsestranske in bodo kos tako vašim športnim podvigom, kot tudi poslovnim sestankom ali večernim dogodkom. Res boste težko našli situacijo, kjer Watch GT 3 Pro ne bo vaša popolna spremljevalka. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasne vsebine je Huawei