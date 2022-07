Večni slovenski spomenik v vesolju

Na mariborski univerzi smo bili priča javnemu spremljanju izstrelitve evropske rakete Vega-C, ki je na svojem krovu med drugim nosila nanosatelit Trisat-R, plod sodelovanja mariborske univerze, predvsem fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, in štajerskega podjetja Skylabs. Gre za tretji slovenski satelit, ki je poletel v vesolje, in drugi, ki so ga tja poslali Mariborčani. Nanosatelit iz Maribora je poletel 6000 kilometrov od Zemlje. FOTO: Mediaspeed.net Sprva je bila izstrelitev evropske rakete iz Francoske Gvajane predvidena za včerajšnji dan, torej 13. julija, ob 13.13...