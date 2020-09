Večina šestošolcev končala v karanteni, pouk celotne predmetne stopnje na daljavo

Zaradi povečanega števila učencev in strokovnih delavcev, okuženih z novim koronavirusom, bo po priporočilih NIJZ pouk za učence OŠ Matije Čopa predmetne stopnje do 21. septembra potekal na daljavo. Učitelji predmetne stopnje ter učenci razredov 6. a, 6. b in del 6. c, ki so bili v stikih z okuženimi, so v karanteni, je šola objavila na spletni strani.



Šestošolcem je bila v skladu z ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do 17. septembra odrejena karantena po tem, ko so bili na šoli v ponedeljek obveščeni, da je z novim koronavirusom okužena še ena strokovna delavka in eden od učencev na šoli. Vodstvo OŠ Matije Čopa še sporoča, da so bili starši otrok z odrejeno karanteno o tem osebno obveščeni, vse druge starše pa so obvestili prek e-asistenta.



Učitelji danes z vsemi učenci predmetne stopnje začenjajo pouk na daljavo, za učence razredne stopnje pa pouk poteka tako kot do zdaj.