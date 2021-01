Pred nami je leto, ki nam prinaša šest dela prostih dni med tednom

Velika noč bo v nedeljo, 5. aprila.

Prihodnje leto bo kar sedem prazničnih dni – od 13 državnih praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi – v soboto ali nedeljo, kar pomeni, da jih bo med tednom šest. Delodajalci bodo veseli, saj že dolgo ni bilo tako malo praznikov med tednom. Leta 2021 bodo trije praznični dnevi na ponedeljek, dva na petek in eden na torek, torej bomo delali prav vse srede in četrtke v letu.Zanimivo je, da za praznik dela, ko imamo kar dva prosta dneva (edini v Evropski uniji), tokrat v bistvu ne bo niti enega.Vsi naši prazniki leta 2021 so med petkom in torkom, in sicer:, novo leto (petek);, novo leto (sobota);, Prešernov dan (ponedeljek);, velikonočni ponedeljek (velika noč je vedno v nedeljo, op. p.);, dan upora proti okupatorju (torek);, praznik dela (sobota);, praznik dela (nedelja);, binkoštna nedelja,, dan državnosti (petek);, Marijino vnebovzetje (nedelja);, dan reformacije (nedelja);, dan spomina na mrtve (ponedeljek);, božič (sobota);, dan samostojnosti in enotnosti (nedelja).Povezati praznike v kratke počitnice bo tako mogoče le konec aprila, ko je dan upora proti okupatorju v torek in lahko z dopustom v ponedeljek podaljšamo konec tedna. Drugih podaljšanih vikendov, če bi dali dan ali dva dopusta, v 2021. ni. V Sloveniji imamo še šest državnih praznikov, ki pa niso dela prosti dnevi; to so dan Primoža Trubarja (), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (), vrnitev Primorske k matični domovini (), dan slovenskega športa praznujemo, dan suverenostiin dan Rudolfa MaistraLetos je bilo sedem praznikov med tednom in šest med vikendom. Leta 2019 je bilo 12 praznikov med tednom in le eden v soboto, leta 2018 je bilo vseh 13 praznikov med tednom. Leta 2017 sta bila dva praznika konec tedna in enajst med tednom. Leta 2016 smo od dvanajstih dela prostih dni (2. januar je bil delovni dan) imeli devet resnično prostih in tri med vikendom.V Avstriji imajo 15 praznikov, ki so dela prosti, na Hrvaškem jih imajo 13, v Italiji in na Madžarskem po 12. Najmanj praznikov daleč naokrog, in sicer le sedem v koledarskem letu, imajo na Nizozemskem; v Veliki Britaniji jih imajo osem dni, na Irskem in v Srbiji po devet dni; v Moldaviji in Rusiji po 11 dni itd. Največ se jih najverjetneje lahko naužijejo v Republiki srbski v BiH, in sicer kar 24, s tem da so nekateri namenjeni različnim verskim skupnostim (pravoslavci, muslimani in katoliki) – a vsi praznujejo vse.