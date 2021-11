Večina bolnišnic ukinja vse nenujne programe

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so se na današnjem sestanku dogovorili, da bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice s sredo povečale kapacitete na intenzivnih oddelkih na 182 postelj, povečalo se bo tudi število navadnih postelj za covidne bolnike.

Predstavniki ministrstva in vodstev slovenskih bolnišnic so se danes dogovorili, da bodo bolnišnice kapacitete na intenzivni terapiji z današnjim dnem povečali na 178 postelj, v sredo pa na 182, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Poleg tega se s sredo povečujejo tudi kapacitete navadnih postelj za covidne bolnike s sedanjih 479 postelj na 590.

Odpira se še Bolnišnica Topolšica, velika večina ostalih bolnišnic pa prav tako povečuje kapacitete. Hkrati bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe, so še pojasnili na ministrstvu.

Vodstva bolnišnic so se danes srečala s predstavniki ministrstva zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi. V bolnišnicah se skupno zdravi 634 covidnih bolnikov, od tega 158 na oddelkih intenzivne terapije, kar po neuradnih podatkih pomeni, da so trenutne kapacitete covidnih oddelkov že dosežene oziroma presežene v številnih slovenskih bolnišnicah.

Državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Franc Vindišar je prejšnji teden opozoril, da kapacitete slovenskega zdravstva niso neomejene, zato bo, če bo zasedenih 160–180 postelj na intenzivni negi, »treba sprejemati rigorozne ukrepe«.