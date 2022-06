V organizaciji Zavoda Kultprotur in JSKD OI Gornja Radgona je v mestnem muzeju Špital minuli petek potekal vedno priljubljen Petkov poetični večer z voditeljico Niko Škof, na katerem so ljubitelji kulture, zlasti poezije, deležni zanimivih zgodb. Tako je bilo tudi tokrat, ko je potekalo nekaj povsem novega, drugačnega, nekaj, česar v Radgoni še ni bilo, saj je bil poetični večer v znamenju slam poezije. Voditeljica je namreč gostila Mariborčana Matica Ačka – pesnika, performerja in vsestranskega kulturnega ter umetniškega ustvarjalca, ki se s slamovsko poezijo resneje ukvarja od leta 2017.

Matic je dvakratni slovenski podprvak v slam poeziji, ob tem je aktualni državni prvak leta 2021. Na 8. evropskem prvenstvu iz slam poezije, ki je potekalo v Kulturnem centru Jacquesa Francka v Bruslju, je konec lanskega leta osvojil šesto mesto in se s tem uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo jeseni letos spet v Bruslju, kar je največji dosežek slovenske slam poezije.

Voditeljica Nika Škof z gostom Maticem Ačkom FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Kot je bilo bilo slišati, Matic deluje kot vodja skupine Slam zverine, ki pod okriljem Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor prireja mesečne večere slam poezije z naslovom Ožuljeni jezik. Njegova poezija je bila objavljena v literarnih revijah, med drugim v Apokalipsi in Mentorju. Nekaj pesmi lahko preberemo na spletnem portalu mladE-objave portala MKC, bile pa so izbrane tudi za dve pesniški ontologiji Layerjeve hiše v Kranju: Zadnja vaja (okoljevarstvena poezije) ter Reke (poezija, povezana z rekami). Leta 2020 je sodeloval v uveljavljeni akciji MKC Poezija na mestnih ulicah.

Kot pravi Matic, je naloga umetnika, da s svojim početjem prispeva k izboljšanju stanja, tako v politiki kot tudi na vseh področjih življenja.