Več sto tisoč Slovencev bo imelo jutri stanje na računu višje. Poglejte, zakaj

V ponedeljek se bo mnogim stanje na transakcijskem računu povečalo, saj bo nakazan solidarnostni dodatek iz sedmega paketa protikoronskih ukrepov, do katerega so upravičeni tisti z nižjimi pokojninami, do 714 evrov. Gre za drugi tovrstni dodatek od začetka epidemije za upokojence – v prvem valu ga je prejelo preko 300.000 upravičencev.



Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo dodatek izplačal vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, višina pa bo določena na podlagi prejete pokojnine v decembru 2020. Možne so tri višine dodatka:



– 300 evrov: če znaša vaša pokojnina do 510 evrov;

– 230 evrov: če prejemate pokojnino od 510,01 do 612 evrov;

– 130 evrov: če imate od 612,01 do 714 evrov pokojnine;



»Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714 evrov ali manj.«