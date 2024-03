Več sto Slovencev ostalo brez naročenih sončnih elektarn

Več sto Slovencev je ostalo brez sončnih elektrarn, ki bi jim jih moralo dostaviti podjetje AD Solar iz Pesnice pri Mariboru, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Direktor podjetja in njegov pomočnik naj bi se zaradi kaznivih dejanj poslovnih goljufij znašla pod drobnogledom policije.

Na seznamu oškodovancev se je znašlo tudi podjetje Hydropower Evolution iz Hrastnika. Kot je za TVS povedal lastnik in direktor družbe Oleg Zhebsky, so dobili s strani podjetja AD Solar zagotovilo, da imajo sončne panele na zalogi in da bodo naročilo izpolnili v roku treh mesecev. Podjetju so nato na račun vnaprej nakazali 382.000 evrov, na koncu pa ostali brez panelov in tudi denarja.

O podobnih izkušnjah s podjetjem poročajo tudi oškodovanci v Izoli. »Zahtevali so plačilo 80-odstotnega avansa, obljubljali so vse, da bomo dobili povrnjene subvencije v višini najmanj 60 do 100 odstotkov,« je za televizijo povedal obrtnik Meršud Imširović.

Med domnevnimi oškodovanci naj bi bili tudi podizvajalci podjetja. »Naročil sem material za slabih 22.000 evrov, ostalo je tudi 837 neplačnih ur dela,« je povedal eden izmed njih.

Direktor: S strankami sem redno v stikih

Direktor podjetja Jože Podbrežnik na drugi pojasnjuje, da je do zastoja pri montaži solarnih panelov prišlo zaradi »dejanja določene osebe, ki se tudi kazensko preganja«. Dodal je, da so s strankami tudi redno v stikih, kar pa je eden od obrtnikov zanikal.

Po poročanju TVS naj bi se direktor podjetja in njegov pomočnik znašla tudi pod drobnogledom organov pregona, kar pa je direktor zanikal.

S PU Maribor so jim sporočili, da obravnavajo več kaznivih dejanj poslovnih goljufij gospodarske družbe in samostojnega podjetnika pri izgradnji sončnih elektrarn. Da obravnavajo več ovadb v zvezi z osumljenim, ki je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi lažno obljubljal, da bo postavil sončne elektrarne, obveznosti pa ni izpolnil ter denar zadržal zase, pa so navedli tudi pri PU Koper.