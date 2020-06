Možnost, da se okužimo na Hrvaškem, je približno taka kot v Sloveniji

Infektologinja Bojana Beović je o trenutnem stanju okužb s koronavirusom povedala, da je povečano število okužb posledica vnosov v državo preko mej, največ čez južno mejo. Glede na to se je spet povečalo tudi število hospitaliziranih bolnikov, na oddelku so trije novi, vsi pa so povezani z okužbami v zadnjih dveh tednih. »Nekaj je tudi bolnikov, ki niso več kužni, a so še hospitalizirani, ker bolezen pač zahteva dolgotrajno zdravljenje. Dva sta tudi na intenzivni terapiji.«



O situaciji na Hrvaškem je Beovićeva povedala, da je približno primerljiva s slovensko. »Pri njih je problem sorazmerno malo testov, ki jih opravijo vsak dan. Obstaja možnost, da je na Hrvaškem še kakšno neprepoznano žarišče, ampak po številu pozitivnih in po vzorcu pojavljanja primerov kot tudi po številu uvoženih primerov iz tujine smo primerljivi. Nevarnost, da se okužimo, je približno taka kot v Sloveniji.«



Je pa Beovićeva poudarila, da bi se lahko situacija poslabšala zaradi turizma in večjega mešanja ljudi tudi s tistih območjih, kjer je epidemiološka slika slabša. »Nujno je, da se izogibamo gneči in tam upoštevamo vsa higienska priporočila, razkuževanje in maske v zaprtih prostorih, tudi če smo edini – tako pokažemo, da smo bolj ozaveščeni. Če zbolimo po povratku z dopusta v drugi državi, je treba čim prej k zdravniku.«



Ali zato Beovićeva odsvetuje pot na Hrvaško? »Glede na vse te objektivne podatke ne morem reči, da odsvetujem. A kot človek, ki živi v Sloveniji, mislim, da bi lahko letos dopust na Hrvaškem preložili in raje ostali v okolju, ki ga poznamo, saj je tam pač največja možnost, da ostanemo zdravi.«





