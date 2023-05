Več policije v okolici naših šol: ravnatelji opozarjajo, da to ni dolgoročna rešitev

Po tragediji na beograjski šoli in grožnjah, ki so sledile na Osnovni šoli Trbovlje, sta se ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter policija dogovorila za začasno povečano navzočnost policije pri šolah. Ravnatelji pravijo, da to ni dolgoročna rešitev, bo pa zagotovo pomirilo vsaj nekatere starše. V Sloveniji je 456 osnovnih šol, 315 podružničnih šol in še srednje šole. Pričakovati, da bo pri vsaki policija, je tako nemogoče. Je pa bila policija včeraj na OŠ Trbovlje, kjer so minuli teden dobili sporočilo z grožnjo. Ravnateljica Petra Čede je dejala, da so se včeraj z načelnikom policije do...