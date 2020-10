Več okužb tudi na ministrstvu za obrambo

Na ministrstvu za obrambo so potrdili, da imajo več primerov okužb z novim koronavirusom. Te so izbruhnile v direktoratu za obrambno politiko, v službi za informatiko in komunikacije, danes pa tudi v kabinetu ministra, poroča 24ur.com. Tonin menda ni bil v stiku z nobenim od okuženih, zato ne bo odšel v samoizolacijo.Na ministrstvu so sicer potrdili, da so od marca do danes imeli skupaj 27 potrjenih okužb s koronavirusom: sedem v upravnem delu ministrstva in 20 v SV. Zaradi okužb so odredili samoizolacijo za 142 zaposlenih. V vseh primerih se izvajajo poostreni higienski ukrepi.