Več kot 60 let uspeha: iz malega salona do mednarodne uspešnice (video)

Josef Rutar je uspešno pohištveno podjetje ustanovil pred dobrimi 60 leti v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem. Čeprav se je podjetje razširilo še v dve sosednji državi – Slovenijo in Italijo –, ostaja v družinskih rokah. Očetu se je pri vodenju pridružil sin Gregor in skupaj nadaljujeta pot in zasledujeta cilje, ki so si jih kot manjše pohištveno podjetje zastavili že na začetku.

Kakšno je sodelovanje dveh generacij na čelu tako uspešnega podjetja? Kako je ustvarjati in se razvijati v treh tako različnih kulturnih okoljih? In zakaj je avstrijska Koroška odlično okolje za podjetnike in vse tiste, ki poslujejo na območju Alpe-Jadrana? Odgovore smo poiskali pri Gregorju Rutarju.

