Več kot 50 Slovencev čaka na novo srce

Konec leta 2019 je bilo med darovalce organov vpisanih skoraj 10.000 ljudi.

Popolna anonimnost darovalcev

Čakalna lista

Po podatkih zavoda je bilo v začetku oktobra na čakalnem seznamu 211 bolnikov, od tega 54 za srce, 117 za ledvico in 33 za presaditev jeter. Sedem bolnikov čaka nova pljuča, štirje pa trebušno slinavko. Povprečne čakalne dobe za srce znašajo 247 dni, za urgentne presaditve pa 50 dni.

Ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv 10. oktobra so v zavodu Slovenija-transplant opozorili, da epidemija covida 19 ne sme zaustaviti darovanja in zdravljenja s presaditvijo organov. V centru za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana so lani presadili 95 organov, v prvem epidemičnem valu pa se je število presaditev celo podvojilo, saj so nekateri transplanatacijski centri v tujini opravili bistveno manj presaditev.V nacionalnem registru opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv po smrti je bilo konec leta vpisanih skoraj 10.000 ljudi. Že v prvih dneh januarja 2020 smo številko presegli. V začetku januarja je bilo tako opredeljenih 10.137 ljudi, kar je 0,57 % prebivalcev, starejših od 15 let.A Slovenija je danes v bistveno težjem položaju glede števila okuženih, kar bi lahko otežilo pridobivanje organov iz drugih držav, ki so prav tako članice mednarodne mreže izmenjave organov in tkiv Eurotransplant. Darovalec je lahko vsakdo, ki nima rakavih obolenj ali neozdravljive sepse in ni nosilec nalezljivih bolezni. Starost darovalca ni omejitev za darovanje.Za darovanje organov in tkiv se lahko opredeli vsakdo, ki ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje in ima zdravstveno kartico. Zdravniški pregled za samo opredelitev za darovanje ni potreben. Eno poglavitnih načel darovanja organov je popolna anonimnost. Darovanje organov in tkiv je humano in etično-moralno dejanje posameznika. Temelji na neprofitnosti in prostovoljstvu. Darovalec svoje organe daruje zaradi želje po pomoči drugemu. Slovenija-transplant lahko na prejemnikovo željo darovalčevim svojcem ali bližnjim posreduje njegovo zahvalno pismo.Po potrjeni možganski smrti in privolitvi v darovanje ima dostop do zdravstvene dokumentacije darovalca ob izbranem zdravniku tudi celotna ekipa zdravnikov specialistov, ki sodeluje v procesu presaditve organa. Darovanje in presaditev organov, tkiv in celic temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti, altruizma, strokovnosti, učinkovitosti, etičnosti in preglednosti.V Sloveniji od organov lahko darujemo srce, pljuča, jetra, ledvice in trebušno slinavko. Tkiva in celice, ki se lahko darujejo, so roženica, koža, kosti, hrustanec, vezi, ligamenti, krvotvorne matične celice, krvne celice, srčne zaklopke in žile.