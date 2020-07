Več kot dva tisoč dijakov ostalo brez maturantskega izleta

Vse aktualne novice z novim koronavirusom, ki je prizadel ves svet in tudi Slovenijo, najdete tukaj.

Dijaki in maturanti, ki bi se morali konec avgusta in na začetku septembra s turistično agencijo Kompas odpraviti na zaključni izlet v Sarajevo in Črno goro, bodo ostali doma. Kot so sporočili iz agencije, so sprejeli odločitev, da letošnji maturantski izlet prestavijo v zgodnje poletje 2021.Zapisali so, da sta kakovost potovanj in skrb za varnost ter zdravje potnikov in zaposlenih temeljni osnovi, na podlagi katerih sprejemajo vse svoje odločitve. »V času covida 19 podjetje sprejema odločitve v zvezi s pripravo in z realizacijo počitnic in potovanj tudi skladno s priporočili in z usmeritvami nacionalnih institucij glede na aktualno epidemiološko sliko tako v Republiki Sloveniji kot na ciljnih destinacijah oziroma po svetu.«Čeprav je do prvih odhodov na maturantske izlete še več kot mesec dni, so se v agenciji odločili, da ne bodo čakali z dokončno odločitev. Pravijo, da je prav, da tako maturante kakor tudi starše dovolj zgodaj seznanijo s prestavitvijo izleta in s tem prihranijo marsikatero skrb ter dvom.