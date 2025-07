Več kot 120 slovenskih pedagogov zahteva: »Ustavimo genocid v Gazi!«

Skupina slovenskih pedagoginj in pedagogov je danes v javnem pismu obsodila izraelski genocid v Gazi. Ob tem od slovenskih politikov, odločevalcev in vseh, ki imajo kakršenkoli vpliv, zahteva, da »odločno in ostro obsodijo ravnanje Izraela in ZDA ter naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ustavijo nadaljnjo morijo«.

Več kot 120 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju iz celotne Slovenije je v pismu politike in druge odločevalce tudi pozvalo, naj se namesto s podporo vojaškim načrtom svetovnih velesil ukvarjajo z izboljšanjem življenja lastnih prebivalcev. »Ljudje, še posebej otroci, si namreč želimo miru in ne vojn,« so zapisali.

Izpostavili so, da so doslej molčali, da pa z vsakim dnevom molka in neaktivnosti normalizirajo genocidno politiko Izraela.

Izrazili trdno podporo

»Obsojamo vsakršno nasilje, tudi tisto, ki ga je Hamas sprožil tistega usodnega oktobrskega dne proti izraelskim civilistom. Vendar ne moremo enačiti upora proti okupaciji, četudi z grozljivimi in neupravičenimi sredstvi, z načrtnim in želenim uničenjem celotnega ljudstva«, so poudarili.

Palestincem v Gazi in na Zahodnem bregu, tako kot vsem potlačenim in zatiranim tega sveta, so izrazili trdno podporo.

Dodali so, da niso povezani z nobeno politično stranko, nevladno ali drugo organizacijo, temveč jih združuje želja po zavzemanju jasnega stališča proti nesmiselnim vojnam in ubijanju. Pod pismo je prvopodpisanih več zaposlenih na ljubljanski osnovni šoli Poljane.