Vdrli k ministru, če vam bodo kaj pošiljali, se ne odzivajte

Medtem ko je minister za financeskupaj s svojimi kolegi iz vladeodgovarjal na poslanska vprašanja, so bili na delu tudi nepridipravi.»Ministru za finance Andreju Širclju so neznanci vdrli v osebni facebook profil,« so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Šircelj. »Prosimo vse, ki bi jim morebiti pošiljali sporočila iz tega profila, da se nanje ne odzivajo, saj bi lahko postali žrtev prevare,« so posvarili na ministrstvu, ki je o dogodku že obvestilo pristojne organe, ti pa se bodo na dogodek ustrezno odzvali.»Ob tem opozarjamo javnost na siceršnjo previdnost pri digitalnem komuniciranju in odzivanju na sumljiva sporočila, saj so digitalne prevare zelo pogoste,« so še posvarili. Opozorilo je vsekakor upravičeno, saj po spletu mrgoli prevar. O, smo danes že poročali.