Včeraj pomlad, danes pa sneg

V drugi polovici meseca bomo imeli kar živahno vremensko dogajanje s pogostimi prehodi vremenskih front. Imeli bomo obdobja razmeroma toplega in hladnega vremena. Nad Atlantikom je novo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki nas bo prešla v noči na sredo.

Teden smo začeli s prijetnimi temperaturami, danes pa nas čaka deževen dan, napovedujejo na ciklon.si. Nad severnim Jadranom bo nastal sekundarni ciklon, ki bo upočasnil prehod vremenske fronte in padavine se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo. Sprva bo meja sneženja nad 1500 m, v noči na sredo pa se bo hitro spuščala in marsikje zlasti v južni polovici, kjer bodo padavine najkasneje ponehale, spustila do okoli 600 m. Nad 700 m nadmorske višine lahko zapade nekaj centimetrov snega. Dopoldne bo še pihal jugozahodni veter, a bo popoldne oslabel. Najvišje temperature bodo med 7 in 13 °C, na jugovzhodu do 17 °C.

V sredo bo sprva oblačno z rahlim dežjem, ki bo dopoldne od severa večinoma ponehal. Popoldne se bo delno zjasnilo, pihal bo severni veter, ki bo na severovzhodu okrepljen, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje temperature bodo med 6 in 11 °C, na Primorskem do 15 °C.

V četrtek znova sončno

Za marec so značilne hitre spremembe vremena, že v četrtek se bo ponovno okrepilo območje visokega zračnega pritiska in čaka nas nekaj sončnih in toplih pomladnih dni. Kot je videti, bomo v drugi polovici tedna pod vladavino afriškega anticiklona. Ponekod bodo najvišje dnevne temperature čez dan presegle 20 °C.

Verjetno pa bo nova atlantska motnja v nedeljo vplivala na vreme pri nas. V prvi polovici zadnje marčevske dekade nas bodo pogosto prehajale atlantske motnje, vreme bo spremenljivo s sončnimi obdobji in občasnim dežjem, razmeroma toplo bo.