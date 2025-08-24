VREMENSKA NAPOVED

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...

Danes bo razmeroma sončno.
Fotografija: FOTO: Robert Pavsic Getty Images
FOTO: Robert Pavsic Getty Images

S. U.
24.08.2025 ob 10:45
S. U.
24.08.2025 ob 10:45

Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod sredi dneva in popoldne jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno, tu in tam bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo pretežno jasno. Popoldne se bodo začeli oblaki nabirati v Posočju ter na območju Snežnika, tam bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

V enem slovenskem kraju klestila kot jajce velika toča, klestila pa je tudi drugod po državi (FOTO in VIDEO)

 

