Vašo zvestobo nagrajujemo z dobroto!

Kako praznujemo 30-letnico Slovenskih novic? Trideset let Slovenskih novic praznujemo že vse od začetka leta, o čemer se lahko vsakodnevno prepričate tudi na straneh 8 in 9 našega časopisa. Kar pa še zdaleč ni vse: aprila in maja se bo začela oglasna kampanja pod geslom Pripovedujemo vaše zgodbe – že 30 let. Z vseh vetrov se bo slišala nova pesem Slovenskih novic, za katero je glasbeni aranžma pripravil Goran Šarac, odpela pa sta jo Vili Resnik in Darja Gajšek. Prvič bo predvajana sredi aprila. V videospotu bo nastopil tudi igralec Matjaž Javšnik. Maja bo praznovanje ovenčano s sodelovanjem z Radiem 1, ko bomo podelili tudi naročnino na Slovenske novice, in sicer za naslednjih 30 let. Na dan rojstnega dne, 14. maja, pa bodo poleg rednih izšle še posebne, jubilejne Slovenske novice.

Brez presenečenj za naše bralce seveda tudi tokrat ne bo šlo. V sodelovanju z Erste Card vam do konca maja ponujamo brezplačno članarino za kartico Diners in še bon za 20 evrov. Že v naslednjih dneh boste lahko sodelovali v nagradni igri, v kateri bomo podelili 150 praktičnih nagrad v sodelovanju z našimi pokrovitelji. Vsemu pa bo sledila velika nagradna igra Slovenskih novic, v kateri bomo trem srečnežem podelili kar po 5000 evrov, 200 izžrebancem pa Lidlove bone za 20 evrov!

In še: maja se boste naši naročniki razveselili tudi praktičnega darila, ki vam ga bomo poslali na dom. Pa še s čim vas bomo presenetili ...

Tudi oče Mie Mauko se je iz vsega srca zahvaljeval bralkam in bralcem, ki ste za deklico, bojevala se je s hitro napredujočim tumorjem v možganih, zbrali kar 15.700 evrov. FOTO: Marko Feist

Predlagajte družine ali posameznike, ki potrebujejo pomoč, mi pa bomo med njimi izbrali tri prejemnike donacije v višini 10.000 evrov.

Letos bomo z Rdečim križem odpeljali na morje otroke 30 slovenskih družin.

Ob koncu šolskega leta bomo zbrali 30 slovenskih družin in njihovim otrokom podarili šolske potrebščine.

Andrej Mrak iz Idrije je eden izmed junakov Slovenskih novic. Bil je namreč tisti, ki je šel v kratkih rokavih reševat ukleščene v prometni nesreči. FOTO: Igor Mali

3 x 10.000 EUR Drage bralke in bralci Slovenskih novic, predlagajte družine ali posameznike, ki potrebujejo pomoč, mi pa bomo med njimi izbrali tri prejemnike donacije v višini 10.000 evrov! Akcija bo potekala vse do konca aprila, zato svoje predloge pošljite na mail dobrodelne@slovenskenovice.si ali pa pišite na Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom DOBRODELNO. Predlagatelji navedite svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov) ter opišite, kdo potrebuje pomoč (kontakti teh oseb) in zakaj. Med predlogi bo uredništvo naposled izbralo tri družine ali posameznike ter se z njimi povezalo za podrobnosti. Pa še to: izbranci, ki bodo prejeli sredstva, morajo privoliti, da se njihova zgodba predstavi v časopisu.

Že 30 let so med vami. FOTO: Marko Feist

Letos je prav posebno leto, saj ne praznujemo zgolj jubilejnih 30 let, odkar se je naša država osamosvojila, praznujemo tudi okroglih 30, odkar so slovensko medijsko sceno tako močno razburkale Slovenske novice! In dosegle za naše razmere nekaj domala neverjetnega, kar še kar traja ter se tudi zaradi vas, drage bralke in bralci, ne neha. Slovenske novice so namreč že 30 let kot motor, ki nikoli ne ugasne, nepogrešljive za večstotisočglavo množico Slovenk in Slovencev, pa saj nas ne nazadnje vsak dan prebira 337.000 bralk in bralcev, kolikor znaša tudi doseg naše blagovne znamke, ki ima zato še pomembnejše poslanstvo – potešiti lakoto z najrazličnejšimi vsebinami.Številke kažejo, da nam to še vedno uspeva, da ste o časopisu, ki je pravkar pred vami, že zdavnaj spoznali, da je preprosto najboljši. Pa ne le tiskana izdaja, tudi spletna stran slovenskenovice.si že doseže več kot 650.000 različnih uporabnikov, kar je skoraj polovica vseh slovenskih spletnih uporabnikov; na facebooku pa imajo Novice več kot 250.000 sledilcev, kar je največ od vseh časopisnih portalov v Sloveniji!Slovenske novice predstavljajo izvorno kontinuiteto, od katere zlepa ne odstopajo. Medtem so dobile že nekakšen predznak avantgardnega časopisa: so namreč nosilec brezkompromisnega, iskrenega in slikovitega peresa. Ki ste ga sprejeli povsem za svojega, saj opisuje in pripoveduje vaše zgodbe.Najbolj brani časnik na Slovenskem to počne že 30 let. V skoraj 9000 naročniških dneh smo obelodanili nešteto trpkih in manj trpkih, predvsem pa nepozabnih usod povsem običajnih ljudi in resničnih junakov iz naše vsakodnevnosti. Slovenske novice so bile tudi tiste, ki so povzdignile malega državljana, da je postal končno slišan.In zakaj so Slovenske novice tako brane? Ker se prav takšne zgodbe še bolj dotaknejo slehernika. To namreč niso visokoleteče in nerazumljive vsebine, mi pripovedujemo o dosegljivem. Čeprav jih je čisto preveč, navajamo primera, ki sta se nam najprej utrnila, denimo, o vašem junaškem sosedu, ki je na poti z morja opazil hudo prometno nesrečo in šel kar v kratkih rokavih v ognjene zublje reševat ukleščene potnike ter jih seveda rešil, ali pa o obeh slovenjgraških policistih, ki sta sprva ustavila prehitro vozilo, ko pa je voznik zakričal »žena rojeva«, sta se prelevila v najboljša možna angela, prižgala modre luči in uprizorila sanjsko nujno vožnjo, vmes pa poklicala in uredila še vse v bolnišnici, da je lahko bodoča mamica že v naslednjem trenutku povila svojega otročička.V Slovenskih novicah obožujemo utrinke, v katerih je moč poročati o najlepši možni človečnosti in dobroti naše družbe. Res je, Slovenske novice pripovedujejo tudi o nedosegljivem, ki pa postane z vašo pomočjo na lepem dosegljivo. Hiša, ki je pogorela do tal, se ne bi nikdar tako hitro obnovila in tudi otrok ali najstnik ne bi mogel nikdar do tako pregrešno dragega zdravljenja, če ne bi obstajali prav vi, drage bralke in bralci Slovenskih novic, ki ste v vseh teh letih v Krambergerjev sklad donirali že skoraj milijon evrov! Domala neverjetno, vendar pa je prav medij, ki pripoveduje vaše zgodbe, v vseh teh letih pridobil na svojo stran armado bralcev, ki so bili pripravljeni prispevati čisto vsak mesec iz svojega žepa, izračun pokaže, 700 evrov tako težko prisluženega dohodka, vsak mesec, vseh 30 let!Sklad Ivana Krambergerja, ki je bil ustanovljen, da bi pomagali gmotno, zdravstveno in kako drugače ogroženim državljanom, je v treh desetletjih postal sinonim za slovensko dobrodelnost. Ta je neizmerna.V jubilejnem letu bi se vam zato še enkrat zahvalili! Za vso izkazano dobroto, zaradi katere lahko Slovenske novice že toliko let pomagajo ljudem v stiski. Po besedah odgovornega urednikatakšne humanitarne akcije »rišejo ljudem nasmeh na obraz, vračajo ponos in dostojanstvo«, po drugi strani pa opaža, kar je dejansko slovenska posebnost, kadar gre za anonimizirano dobrodelnost, »da se najbolj odzivajo pravzaprav tisti iz najšibkejših slojev, ki darujejo potem tistim, ki imajo prav tako premalo oziroma še manj«.Ob svojem jubileju bomo izpričali zgodbo vaše dobrote ter zaokrožili tridesetletnico v duhu dobrodelnosti, zato pozor, Slovenske novice bodo trem izbranim družinam oziroma posameznikom v stiski donirale trikrat po 10.000 evrov! Ker pa praznuje tudi Rdeči križ Slovenije, in sicer že 165 let delovanja na Slovenskem, bomo tudi letošnje projekte dobrodelnosti izpeljali v sodelovanju s to organizacijo, skupaj bomo tako odpeljali na morje otroke 30 slovenskih družin, 30 družinam pa bomo za njihove otroke podarili še šolske potrebščine!Ob tako pomembnih jubilejih je navada, da obdarujemo. V času epidemije, ko se vse več ljudi obrača po pomoč, pa se je slavljenec tokrat odločil, da bo debelo vrnil za zvestobo, ki je je bil deležen v zadnjih 30 letih.Snovalci Slovenskih novic skupaj s svojimi bralkami in bralci že dolgo tvorimo enotno novičarsko družino. Enotni smo tudi zato, ker si znamo še vedno pomagati.