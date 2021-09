Vaških iger tokrat ni odnesla korona

Župnik Vlado Bizjak z Marjeto Podlesnik pri blagoslovu obnovljene kapele

Prva septembrska sobota je bila v naselju Ložnica pri Žalcu v znamenju 11. vaških iger. Ob nadvse lepem vremenu so jih uspešno izpeljali, predvsem pa spet združili vaščane in podjetja, ki delujejo v tem koncu žalske občine, kar je tudi osnovni namen tega dogodka.V zadnjih desetletjih je na obrobju Ložnice zrasla industrijska cona z nekaj večjimi podjetji, ki predstavljajo velik delež industrije ne samo v žalski občini, temveč tudi v Spodnji Savinjski dolini. V času te širitve, od leta 1988, je zaradi infrastrukturnih problemov in izpustov industrije prihajalo do stalnih sporov med stanovalci, podjetji in občino. Z izgradnjo nove ceste in priključitvijo na žalsko obvoznico pa tovornega prometa skozi naselje že vrsto let ni več. Z ekološkim odnosom do okolja in s pozitivno komunikacijo s stanovalci so podjetja in vaška skupnost dosegli visoko raven sodelovanja, ki ga torej že več kot desetletje nadgrajujejo z druženjem vaščanov in gospodarskih subjektov. Da je vse skupaj še bolj zanimivo, so se organizatorji odločili pripraviti razna tekmovanja in jih združiti pod skupnim imenom Vaške igre.Podjetja so prevzela finančno breme druženja, vaščani pa organizacijo celodnevne prireditve, kar se je lepo pokazalo tudi na letošnjem dogodku, ki bi sicer moral biti že dvanajsti po vrsti, a je lani zaradi epidemije odpadel. Kot sta nam povedala glavna organizatorja,, tudi svetnica in podpredsednica mestne skupnosti Žalec, in, predsednik PGD Ložnica, je bilo letošnje druženje izjemno doživeto in vsebinsko bogato, saj so imeli gasilci pred začetkom Vaških iger občni zbor, ki bi sicer moral biti že spomladi. Vaškim igram, v katerih se je v petih disciplinah pomerilo 16 ekip, od tega dve otroški, je sledil blagoslov obnovljene vaške kapele iz leta 1877. Pobudo za to je dala, ki s sestro to kapelo ureja že 20 let. Novi duhovnik žalske župnijeje zatem blagoslovil novo igrišče za odbojko na mivki. Tega so ga sna čelu uredili prizadevni krajani in vanj vložili več kot 400 ur prostovoljnega dela.Razlogov za prijetno druženje je bilo več kot dovolj. Zaradi lepega vremena je bila tudi udeležba izjemna, sta z zadovoljstvom ugotovila predsednik MS Žalecin župan občine Žalec