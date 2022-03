Sredi slikovite kraške vasi Pliskovica stoji kmetija Pri Lovretovih, kjer je na enem izmed kamnov vklesana letnica 1906. Vinogradniški del ima v rokah Domen Vrabec, pred njim sta jo pokonci držala mati Bernarda in oče Rikardo, imajo še živinorejo, ki jo vodi drug sin Rok. Kraj, ki je le slabih 10 kilometrov od morske obale in ima nekaj čez 220 prebivalcev, je dobil ime po drobni beli ptici, ki na obronkih tamkajšnjih prostranih vinogradov in po grmičevju razveseljuje s svojo živahnostjo. Ni skrivnost, da znajo v Pliskovici iz grozdja pridelati prvovrstni teran, in to dokazujejo tudi pri Vrabč...