Tokratna zgodba je dokaz, da lahko z medsebojno povezanostjo in voljo skoraj nemogoči cilji postanejo realnost. Dve leti minevata, odkar so vaščani Črneče vasi in okolice zavihali rokave in se lotili obnove propadajoče šole, ki je svoja vrata odprla davnega leta 1906 in jo je v zadnjih desetletjih dodobra načel zob časa. Zdaj sredi vasi stoji obnovljena šola, odprtje pa je bilo pravo slavje, kot ga tu že dlje ni bilo. No, bilo je pred štirimi leti, ko so tam obnovili znameniti stražni stolp, ki so ga menda zgradili Uskoki konec 15. stoletja. Turn je dolgo propadal, danes pa je, tako kot obnovl...