Vas zanima seznam okužb na vaši šoli ali v vrtcu? Tukaj ga lahko preverite

Stanje okužb na posamezni šoli. FOTO: Sledilnik covida 19

Poiščite izbrano šolo. FOTO: Sledilnik covida 19

Sledilnik covida 19 je na podlagi podatkov ministrstva za izobraževanje pripravil iskalnik stanja okužb z novim koronavirusom na posamezni šoli. Graf pokaže sume okužb med učenci in zaposlenimi, prav tako pa tudi oddelke in razrede s posebnim režimom.Graf omogoča časovni prikaz odsotnosti in ukrepov za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki jo poiščete z iskalnikom zgoraj levo.Nekateri starši so že opozorili, da ponekod podatki niso pravi ali da posamezna šola ne poroča o številu okužb. A kot pravijo pri Sledilniku, črpajo iz podatkov ministrstva.Če za izbrano ustanovo obstajajo podatki, se v zgornjem delu grafa prikažejo spremenjeni režimi za te oddelke (karantena, šola na daljavo), na sredini odsotnosti učencev in v spodnjem delu grafa odsotnosti zaposlenih zaradi okužbe ali suma na okužbo.