Vas še mika smuka? Ta smučišča bodo še obratovala

Letošnjo smučarsko sezono pomembno kroji epidemija covida 19. Smučišča se ob vladnih odlokih odpirajo in zapirajo, od začetka leta velja, da smučarji potrebujejo negativni test na novi koronavirus.

Na Arehu, Kaninu, Krvavcu in Voglu se ob zadostnih zalogah snega in spremembi vladnega odloka pripravljajo na nadaljevanje smučarske sezone. Od ponedeljka bo ponovno mogoča smuka na Arehu in Krvavcu. Na Kaninu bodo naprave najverjetneje znova pognali v petek, na Voglu pa bodo odločitev o tem prilagodili vremenskim razmeram.Od ponedeljka bo na Arehu ponovno mogoča smuka na progi Cojzarica, istoimenska vlečnica bo delovala med 8. in 15. uro. Proga bo predvidoma odprta do nedelje. Dostop do smučišča bo mogoč z avtomobili po cesti proti zgornji postaji vlečnice, smučarski avtobus med Bellevuejem in Arehom ne bo vozil, so sporočili iz Marproma.Na Mariborskem Pohorju bo od ponedeljka znova delovala krožna kabinska žičnica, pri čemer bo prevoz z njo na razpolago vsako polno uro med 7. in 18. uro. Obenem bo Marprom odprl blagajno pod Pohorjem ter kolesarski park, ki bo ponujal spuste po progi Red line, so še sporočili.V RTC Krvavec so za STA povedali, da bodo v ponedeljek znova zagnali smučarske naprave. Na Krvavcu je snežna odeja debela okoli 110 cm.Ob napovedani novi pošiljki snega v začetku prihodnjega tedna bodo na Kaninu naprave po sedanjih napovedih znova pognali v petek. »Te bodo nato obratovale do nedelje, računamo pa, da se bo spomladanska smuka ob zdaj štirimetrski snežni odeji lahko nadaljevala do konca maja,« je za STA povedala direktorica družbe Sončni Kanin in predsednica Združenja slovenskih žičničarjevSmučišče Vogel zdaj prekriva skoraj 2,5 metra debela snežna odeja. »Koliko naprav bomo zagnali oziroma bo obratovalo, bo odvisno od vremenskih pogojev. Sezono načrtujemo nadaljevati nekje do konca prvomajskih praznikov,« je za STA sporočila direktorica skupnih služb