Vas mikajo gore? Policisti vam sporočajo to

Praznični čas mnogi izkoristijo za oddih v naravi. Medtem ko se nekateri odpravijo v tople kraje ali na morje, se nekateri odpravijo v gore, a tam razmere niso najbolj varne, saj so ponekod še vedno povsem zimske razmere. Kako zelo nevarno je lahko, smo lahko videli pred kratkim, ko je snežni plaz odnesel sedem pohodnikov.

Policisti zato pozivajo pohodnike, naj se v gore odpravijo odgovorno in z veliko mero previdnosti. »Upoštevajo naj osnove, ki so popolnoma drugačne in manj predvidljive od tistih, ki veljajo pri rekreaciji v dolini. Tveganju za padce, zdrse in plazove so izpostavljeni vsi, tako tisti najbolj izkušeni in usposobljeni kot tisti, ki niso vešči pohodništva.«

Podatki Agencije RS za okolje kažejo, da je snežna odeja na Kredarici visoka 3,5 metra, veliko snega pa je tudi druge v visokogorju. »Glavna problema sta napihan in moker sneg, ponekod je lahko zaradi nizkih nočnih temperatur tudi led, kar je tipična spomladanska situacija. Snežne razmere so zaradi dinamičnega vremena in temperaturnih sprememb tudi precej raznolike, zahtevne in nepredvidljive. Za gibanje v gorah zato ni dovolj samo dobra in ustrezna oprema. Potrebna je tudi sposobnost pravilnega ocenjevanja razmer in prilagajanje ture dejanskim lokalnim razmeram na terenu,« še pišejo.

Opozarjajo še, da je kljub opremi in previdnosti pomembno poznavanje pravil gorništva, terena, opreme in psihofizčne zmožnosti posameznika. »Varen kos opreme je lahko tudi zelo nevaren. Tako lahko pri mokrem snegu ob nepravilni uporabi postanejo izredno nevarne tudi dereze. Te namreč povsem izgubijo svojo funkcijo, če se pod njimi nabere sneg (t. i. cokle), kar se običajno zgodi pri hoji po vlažnem snegu, ki je nesprijet in se "lepi" na dno dereze. Ko gornik s sprijetim snegom pod derezo pride na trd sneg ali led, zdrsne, ker se dereza s svojimi "zobmi" ne more zariti v podlago. Dereze se uporabljajo v kombinaciji z alpinistično čelado in cepini, s katerimi se jih, ob sprijemanju snega na dno dereze, čisti.«

Neizkušenim priporočajo lažje poti in pomoč licenciranih planinskih in gorskih vodnikov.