Vas krasijo vinski sodi

V dvojezični vasi Čentiba pri Lendava že več kot 30 let zelo uspešno deluje Društvo vinogradnikov Čentiba, ki ga vodi neutrudna predsednica Dorisz Forics. Združuje ljubiteljske vinogradnike, ki imajo svoje trte na gričih v Čentibi in njeni okolici.

Obiskovalce na začetku vasi pozdravi vinski sod. FOTOgrafije: Jože Žerdin

Pridelujejo odlična in kakovostna vina, s katerimi sodelujejo na društvenih, meddruštvenih in regijskih ocenjevanjih. Velikokrat se udeležijo tudi ocenjevanja vin na Madžarskem. Vsako pomlad pripravijo zaris poganjkov pri enem od članov društva in prisostvujejo lendavski trgatvi ter vinogradniškemu kvizu, ki ga pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota.

Da bi bilo društvo še bolj prepoznavno na področju vinogradniškega turizma, je organiziralo delovno akcijo; zavihali so rokave in se odločili urediti prostore stare šole v Čentibi, kjer ima društvo skladišče za opremo. Poskrbeli so tudi za ureditev vasi, ki jo obišče vse več turistov in izletnikov, in ob vpadnicah ter po celotnem kraju postavili stare lesene značilne vinogradniške sode, v katerih so vinogradniki svojčas shranjevali vino. Obnovili so jih, jih opremili z napisom dobrodošlice ter jih zaščitili z nadstreški.

30 let že deluje društvo.

S to potezo so navdušili tudi lendavskega župana, ki člane društva često obišče, da skupaj nazdravijo s čentibsko vinsko kapljico.