Vas jezi vožnja po levi na avtocesti? Na policiji so nam povedali, koliko kazni napišejo

Za prehitevanje po desni več kot 100 kazni

Pred dnevi je minister za infrastrukturosporočil, da bo o d novembra na celotnem avtocestnem križu novo pravilo . Njegovo objavo so pozdravili mnogi, kar precej bralcev pa nam je pisalo in izpostavilo drugo težavo: vožnjo po prehitevalnem pasu na avtocesti in neumikanje, kar povzroča kolone. Druga stvar pa, počasni vozniki, ki ovirajo promet.Pri GPU so nam povedali, da je kazen za voznike, ki brez razloga vozijo po levem pasu, 150 evrov. Je pa v zadnjih treh letih približno enako število zabeleženih kršitev, s tem, da je treba vedeti, da smo v letu 2020 Slovenci zaradi epidemije precej manj vozili po avtocesta. Tako je policija v letu 2018 539 kršitev,v letu 2019: 598 kršitev in v letu 2020: 579 kršitev.Vprašali smo tudi, koliko kazni je policija napisala v zadnjih dveh letih za počasno vožnjo na navadnih cestah in avtocestah? Kazen za takšen prekršek je zapisana v 45. členu zakona o pravilih v cestnem prometu (ZPrCP) in velja za vse ceste. Globa je 120 evrov. Policija je zaradi prepočasne vožnje v letu 2019 ugotovila 355 kršitev, v letu 2020 pa 373. Poleg tega policija kaznuje tudi, če gredo na avtocesto vozila, ki ne morejo in ne smejo voziti več kot 60 km/uro.Nekaj kazni je napisala policija tudi zaradi prehitevanja po desnem pasu, za katerega vemo, da ni prehitevalni pas.»Sankcija za prehitevanje po desni strani na avtocesti je predpisana v 50. členu zakona o pravilih v cestnem prometu (ZPrCP). Višina globe je 120 evrov. Policija je zaradi neupoštevanja določil na osnovi tega v letu 2018 zapisala 188 kršitev, v letu 2019 183 kršitev in v letu 2020 119.