Varuhinja odhaja: preberite, nad čim vse so se pritoževali gledalci

Sredi januarja se bo kot vloge varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev poslovila Ilinka Todorovski. Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je namreč pred dnevi petletni mandat podelili novinarki Primorskih novic in predavateljici na višji strokovni šoli Sežana Marico Uršič Zupan. Zanjo je glasovalo 14 od 27 navzočih članov sveta.

Todorovska bo svoji naslednici posle predala 17. januarja, že pred tem pa se je odzvala na naša vprašanja in se ozrla na svoj iztekajoči mandat: »Za petletni mandat, ki gre počasi h koncu, lahko zapišem, da je bil izjemno zanimiv, poklicno zahteven in navdihujoč, a tudi naporen, z vsekakor bolj zahtevnimi izzivi, kot bi bilo mogoče predvideti ob prevzemu dolžnosti, zlasti zaradi izjemno široke dejavnosti javnega medijskega servisa. Zahtevno občinstvo lahko zmoti dobesedno vse: glasbeni izbor v posamezni oddaji ali programu, videz in kultura nastopanja gostov, razmerje med govorom in glasbo, nezadosten obseg podnaslovljenih vsebin za gluhe, napaka na teletekstu ali v sporedu, vsebina ali obseg TV-prodaj, ponovitve …., prav tako v očitkih posameznim programskim vsebinam navajajo vse točke Poklicnih meril in načel novinarske etike, kar zahteva najbolj poglobljeno obravnavo.«

Kot pravi, se je v vlogi varuhinje veliko naučila. »Dosežke sem opisovala v letnih poročilih, posebej pa bi izpostavila odprto delovanje v vlogi angažiranega posrednika med občinstvom in programskimi ustvarjalci, ki se kaže tudi v številkah; samo lani sem prejela prek 2.500 odzivov, kar je skoraj desetkrat toliko kot ob vzpostavitvi varuhovega inštituta l. 2008,« je poudarila in dodala, da ob tem in nobeno vprašanje ni ostalo brez odgovora. »Posebej zahtevno je bilo seveda delo v epidemičnem letu, ko je s sočasno zamenjavo v vladi prišlo do eksplozije odzivov.«

Poročanje o javnem zdravju

Med svoje največje dosežke si poleg posameznih zahtevnih in odmevnih obravnav, ki so sprožale strastne razprave, šteje tudi pripravo smernic in priporočil za poročanje o javnem zdravju, ki so jih novinarji in uredniki RTV lahko uporabljali kot pripomoček v reševanju medijskih dilem v pandemičnih okoliščinah.

RTV je bil v tem letu mnogokrat na udaru, kako se je spoprijemala s pritiski z vseh strani? »Pritiskov ni bilo, poskusov vplivanja z različnih logov pa veliko, kar pri samoregulatorjih, ki po naravi stvari pomalem antagonizirajo vse člene v verigi, ni nič neobičajnega. Sama s tem nisem imela težav, ker pač nisem človek, ki bi si dovolila narekovati ali se ustrahovati,« je zatrdila.

Dodala je še, da po koncu mandata ostaja na RTV oz. v novinarstvu, torej v poslu, ki mu je predana že celotno poklicno kariero. A najprej mora končati delo in mandat.