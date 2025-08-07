KO KLOPOTEC ROŽLJA, GROZDJE ZORI

Varuh vinogradov že odganja ptice iz haloških vinogradov

Njegova postavitev je praznik skupnosti, glasbe in ponosa.
Fotografija: Številni udeleženci so se družili ob jedači, pijači in igrah. FOTOGRAFIJE: Mateja Topolovec
Številni udeleženci so se družili ob jedači, pijači in igrah. FOTOGRAFIJE: Mateja Topolovec

Zdenka Golub
07.08.2025 ob 07:10
Zdenka Golub
07.08.2025 ob 07:10

Ko se po gričevnatih Halozah zasliši značilno ropotanje, vemo, da se bliža jesen. Klopotec, starodavni varuh vinogradov, je znova zapel nad haloško pokrajino. Kulturno-turistično društvo Klopotec Soviče - Dravci je v sodelovanju z Društvom za ohranjanje dediščine Haloz pripravilo tradicionalni dogodek, postavitev in zagon klopotca, ki ni le poklon vinogradniški dediščini, temveč tudi praznik skupnosti, glasbe in ponosa.

Dogodek se je začel s prisrčnim pozdravom obiskovalcem in nastopajočim, med katerimi so bili tudi številni častni gostje iz sveta lokalne politike, kulturnih društev in vinogradništva. Prireditveni prostor je z glasbo napolnil Duo Val, sledili pa so društveni godci in ljudski pevci KTD Klopotec Dravci - Soviče, ki so z domačimi vižami pričarali haloško vzdušje.

Nazdravili so v upanju na dobro letino.
Nazdravili so v upanju na dobro letino.

V imenu gostiteljev sta zbrane nagovorila predsednik KTD Klopotec Stanko Vegan in predsednik DOD Haloze Zvonko Korpič. Pridružili so se jima še predsednik KS Soviče - Dravci - Vareja in svetnik Občine Videm ter predsednik športnega društva As, Bojan Merc, svetnik Žiga Škrabl, nekdanji župan in častni občan Vidma Friderik Bračič, predsednik TD Slovenske Konjice Cveto Štefanič in številni drugi.

Z igrami so obujali spomine na otroštvo med trtami.

Poklon naravi

Vrhunec prireditve je bila seveda postavitev klopotca, simbolnega varuha vinogradov, ki odganja sladkega grozdja željne ptice. Po stari navadi se klopotec postavlja med koncem julija in sredino avgusta, in ko v vetru zarožlja, sporoča, da grozdje zori in prihaja jesen. A kot poudarjajo domačini, klopotec ni le pripomoček, je tudi simbol trdega dela, poklon naravi in srčnosti ljudi, ki s trudom obdelujejo zemljo.

Predsednik KTD Klopotec Stanko Vegan
Predsednik KTD Klopotec Stanko Vegan

Klopotec sta skupaj s člani društva postavila Vegan in Korpič. Dogodek je spremljala glasba društvenih muzikantov, obiskovalci pa so imeli priložnost za spominsko fotografijo pod postavljenim klopotcem. Poseben trenutek je bila recitacija pesmi o klopotcu, ki jo je predstavila Marica, medtem ko je Omen Vegan zaigral na harmoniko. Program je popestril tudi skeč Cile in Lize, simpatičnih haloških opravljivk iz TD Podlehnik, ki sta s humorjem navdušili občinstvo. Za pristno ljudsko pesem so poskrbeli Fantje iz Haloz in dolgoletni pevec Ivan Švajgl.

Sledil je blagoslov klopotca, ki ga je opravil domači župnik p. Klemen Slapšak. Po uradnem delu se je dogajanje nadaljevalo z odlično zakusko, hladnimi napitki in seveda z družabnimi igrami, ki so bile priložnost za veselo tekmovalnost in obujanje spominov na otroštvo med trtami. Na koncu so najboljšim ekipam podelili še priznanja in nagrade.

Več iz te teme:

Kulturno-turistično društvo Klopotec Soviče - Dravci klopotec vinograd prireditev Haloze kultura praznovanje

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

